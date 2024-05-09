Разыскивается уникальный Воллигатор: домашнюю рептилию украли и по ошибке выпустили в дикую природу

Домашний аллигатор, по имени Волли, был похищен в США и нечаянно выпущен на волю среди себе подобных. Он имеет уникальный титул единственного в мире аллигатора-терапевта, который оказывает эмоциональную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Пожилой владелец аллигатора полон решимости найти своего любимца, и поиски Волли продолжаются. Невероятную историю рептилии и его хозяина – читайте дальше!

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Волли – не просто аллигатор

Как известно, Волли был объявлен пропавшим без вести после того, как 21 апреля его похитили из отряда. Злоумышленник оставил аллигатора на чужом дворе, чем вызвал страх у местной общины.

Обеспокоенные жители оперативно связались с Департаментом природных ресурсов, который направил на место происшествия ловца рептилий. Так, аллигатор был пойман и выпущен обратно в болото к двум десяткам сородичей.



Волли, которого разыскивают / Фото AP

Теперь шансы найти домашнего аллигатора "мизерные". Но владелец аллигатора 70-летний Джои Хенни не собирается сдаваться.

1,5-метровый аллигатор WallyGator живет с Джои Хенни с 2015 года. Их уникальная связь началась, когда друг Хэнни попросил его помочь переселить группу аллигаторов, чьи гнезда были разрушены застройщиками. В возрасте всего одного года Волли был принят Хэнни и с тех пор стал его эмоциональной поддержкой.



Волли и Хэнни / Фото AP

Волли стал верным компаньоном для своего хозяина, помог ему преодолеть депрессию. С тех пор Хэнни выгуливал аллигатора на поводке и даже уверенно клал ему руку в пасть, не боясь быть укушенным. Их связь была действительно удивительной.

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