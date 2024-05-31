Диета не помогала: ветеринары помогли коту похудеть необычным способом

Британские ветеринары из клиники Avonvale Vet Centres поделились успехами своего пациента с избыточным весом. 9-летний кот по кличке Моисей, который весил почти 9,7 килограмма, за три месяца похудел почти на 1 килограммов и стал настоящим ценителем водных процедур.

Чтобы помочь котику похудеть, ветеринары решили приучить ее к специальной беговой дорожке для животных, установленной в резервуаре с водой. Эксперты поделились процессом похудения кота Моисея.

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9-летний кот Моисей похудел интересным методом

Владелица кота Дженна Джоши рассказала, что Моисей всегда был большим котом, но за последние 3 года сильно прибавил в весе.

Я держала его на строгой диете, но это ничуть не помогло. Он просто не хотел выходить на улицу, бегать или играть с игрушками,

– сказала она.

Британка работает менеджером по клиническому уходу в Avonvale. Она решила обратиться за помощью к своим коллегам, которые посоветовали ей гидротерапию.



Моисей всегда был большим котом / Фото Avonvale

По словам женщины, она увидела разницу почти сразу. После первого сеанса он вышел через кошачий люк, чего не делал уже очень давно. Они до сих пор регулярно проверяют вес, продолжают заниматься гидротерапией и достигают хороших результатов. Сначала было трудно, но теперь он не пытается убежать и точно знает, что ему нужно делать, когда он идет на сеанс.

В ветеринарной клинике отметили, что такие темпы похудения – это большой прогресс для домашнего животного. История успеха получила широкий резонанс, и международные СМИ освещали этот случай лечения кота с избыточным весом с помощью гидротерапии.



9-летний кот по кличке Моисей весил почти 9,7 килограмма / Фото Avonvale

Чтобы помочь коту похудеть, ветеринары решили приучить его к специальной беговой дорожке для животных, установленной в резервуаре с водой. Обычно такой тренажер используется для собак, поскольку большинство котов не любят воду. Сначала Моисей научился ходить по дорожке. Затем в резервуар стали добавлять воду.