Едят головой вниз: 9 интересных фактов о фламинго, которые вы могли не знать

Фламинго – действительно замечательные жители нашей планеты, прежде всего восхищают своим теплым розовым окрасом. У них много особенностей в поведении и образе жизни.

Эти 9 интересных фактов о фламинго помогут вам познакомиться поближе с этими живописными птицами. Некоторые из них могут вас действительно удивить.

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Фламинго делают гнезда из земли

Гнездо фламинго выглядит как мини-грязевой вулкан, который вмещает одно большое яйцо. Строят его мама и папа вместе.



Фламинго строят гнезда из земли / Фото Smithsonian Magazine

Свой цвет фламинго получают из пищи

Свой неповторимый цвет фламинго получили благодаря еде с каротиноидами. Они содержатся в микроскопических водорослях, которые едят соляные креветки. Когда фламинго питаются водорослями и соляными креветками, их тело метаболизирует пигменты, окрашивающие перья в розовый цвет.

Едят головой вниз

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Фламинго питаются растениями и организмами, обитающими на мелководье. Когда наступает время поесть, они опускаются в воду головой вниз, направляя клюв к ногам. Двигая ею из стороны в сторону, они используют язык, чтобы накачать воду в клюв. Гребенчатые пластины по краю создают фильтр, через который выходит жидкость, а пища попадает внутрь.



Фламинго едят головой вниз / Фото pexels

Существует 6 видов фламинго

Розовые фламинго (Африка, южная часть Европы, юго-западная Азия).

Малые фламинго (Африка, северная часть Индийского субконтинента).

Чилийские фламинго (Юго-запад Южной Америки).

Карибские фламинго (Карибы, северная часть Южной Америки, полуостров Юкатан, Галапагосские острова).

Андские фламинго (Чили, Перу, Аргентина, Боливия).

Фламинго Джеймса (Чили, Перу, Аргентина, Боливия).

Колени фламинго не сгибаются назад

Конечности фламинго, как и человеческие, сгибаются вперед. То, что похоже на заднее колено на самом деле голеностопный сустав. Колени фламинго расположены чуть выше и скрытые телом и перьями.

Некоторые фламинго живут в экстремальных условиях

Как правило, фламинго живут в мелководной солоноватой воде. Однако некоторые виды размножаются и выращивают молодняк в чрезвычайно соленых водоемах. Высокая концентрация карбонатных солей в этих озерах настолько едкая, что может сжечь кожу, делая воду непригодной для большинства животных.

Фламинго выделяют молоко для своих птенцов

Молоко фламинго производится из его зоба (части горла), а затем выводится через рот. Эта жидкость содержит много полезных белков и жиров. Давать молоко может как мама, так и отец, которые кормят своего птенца, пока он не сможет самостоятельно питаться.



Фламинго кормят птенцов молоком / Фото Smithsonian Magazine

Фламинго могут летать

В основном фламинго можно увидеть стаями на земле, но оказывается они также умеют летать. Некоторые фламинго путешествуют ради размножения, или же мигрируют к новому водоему, когда сменяются сезоны, или переезжают на зиму в теплые ниже горные районы. Если фламинго летят на большие расстояния, то преимущественно делают это ночью.

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Способны спать, стоя на одной конечности

Фламинго могут долго стоять на одной лапе и даже заснуть в таком положении. По мнению исследователей, так птицы меньше устают. Кроме того, некоторые ученые считают, что стоя на одной конечности, фламинго могут согреть другую под своим животом. Такая позиция также помогает им терять меньше тепла, которое выходит за лапки.



Фламинго могут спать на одной конечности / Фото pexels