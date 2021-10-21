8 брошенным в кустах лабрадорам нашли новый дом: невероятная история

В Великобритании просто в кустах нашли 8 породистых собак. История неслыханная, ведь целый выводок лабрадоров оставили на произвол.

Для Великобритании выбрасывание животных на улицу крайне редкое явление из-за серьезных штрафов. Поэтому новость о сначала 7, а затем еще одного найденного лабрадора быстро облетела СМИ.

Узнайте Какие преимущества присутствия любимцев на работе и как это удается в офисах Purina®

Собачек оставили прямо в кустах

Первые семь лабрадоров нашли велосипедисты вблизи Винчестера. Мужчина, нашедший брошенных щенков, сказал, что был одновременно и шокирован, и расстроен.

Мы сначала нашли одного. Мы просто подумали, что несчастную собаку, возможно, сбила машина или она потерялась. Было очень страшно, а потом остальные шесть вышли из кустов, и тогда я подумал, что произошло что-то очень плохое,

– рассказал велосипедист.

Офицер Совета по защите животных Дэйв Гриффитс сказал, что животные "вздрагивали и выглядели очень нервными", когда их забирали.



Щенков оставили прямо в кустах / Фото Роба Картера

Они были очень худыми и грязными, с расстройством пищеварения и диареей,

– сказал чиновник.

Еще один щенок был найден через несколько дней на том же месте.

Полиция заявила, что к ним не поступало никаких сообщений о кражах или потере лабрадоров в этом районе. Городской совет Винчестера заявила, что "очень редко" оказывается такое большое количество брошенных щенков.

Взгляните на 5 идей, как интересно провести время со своей собакой

Трехмесячных щенков отправили в приюты, чтобы проанализировать их состояние здоровья.



Щенки в приюте сначала вели себя тревожно / Фото BBC

Всем щенкам нашли дом

Как сообщает The Sun, собачки уже имеют новый дом. Советник городского совета Винчестера Линда Мерфи сказала: "Мне приятно сообщить, что все они счастливы и здоровы."