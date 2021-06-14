7 странных привычек, которые есть у каждого кота: что говорят специалисты

У домашних любимцев бывают привычки, которые сложно понять. Узнайте, почему кот начинает игнорировать лоток, для чего пушистики все время садятся на ваш ноутбук и кричат ​​под закрытыми дверями.

Коты – умные создания с сильно развитыми инстинктами. Их поведение часто кажется людям странным, но оно всегда имеет логическое объяснение.

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Почему коты замирают, когда берешь их "за шкирку"



Так котят носят мамы / Фото Kotkoshka

Это рефлекс – напоминание о детстве. Мама-кошка носит своих детей, держа за шкуру на холке. Чтобы не упасть и не потеряться, котятам нужно быть спокойными и расслабленными. Если провести эксперимент и надеть легкую прищепку на котенка в районе шеи, он может замереть и даже расслаблено упасть – ведь животное готово к "транспортировке".

Почему коты всегда ходят за вами



Коты могут ходить за хозяином от скуки / Фото Aroundpet

Немало хозяев удивляются, почему их пушистик ходит за ними целый день. Причин такого поведения может быть несколько:

животное "патрулирует территорию" и оставляет свои метки везде, где ходите вы,

коту скучно и он так развлекается – особенно это касается любимцев, которые живут в квартире,

если кошка ходит за вами и мяукает, возможно, она хочет получить помощь. Так животные сообщают о том, что проголодались, что их туалет нуждается в уборке и даже о проблемах со здоровьем.

Когда коты закапывают свои фекалии

Обычно потребность спрятать продукты своей жизнедеятельности имеют слабые и уязвимые животные. Они закапывают свой помет, чтобы не привлекать внимание врагов собственным запахом.

А вот сильные и доминантные животные часто прячут свои фекалии, а, наоборот, оставляют их видимыми. Так звери метят территорию и дают другим хищникам понять – им здесь не место.



Доминантные животные не закапывают фекалии / Фото Catjoy

Домашние кошки могут перестать закапывать свой помет, когда в доме появляется еще одно животное. Так они показывают новичку, кто здесь главный. Впрочем, котики могут отказаться закапывать фекалии просто потому, что наполнитель в туалете стал слишком грязным, или их не устраивает размер лотка.

Для чего коты "смеются"



Так животные лучше улавливают запахи / Фото vokrugsveta.ua

Все владельцы четвероногих видели, как котики задирают верхнюю губу и показывают зубы. Такое выражение морды напоминает насмешку.

Эта особенность связана со строением мордочки и органов обоняния. Когда кот слышит запах, который ему нравится, он начинает "насмехаться".

Почему кошки не любят закрытые двери



Коты любят иметь доступ ко всей территории дома / Фото Petstory

Кошки – очень любознательные животные. Именно эта черта заставляет их изо всех сил кричать под закрытыми дверями и требовать их выпустить или впустить.

А еще котики считают себя полноправными хозяевами в доме. И им, как настоящим хозяевам, не нравится, когда они не могут попасть на определенную часть своей территории.

Почему коты ложатся на все, что мы читаем

Неважно, что в ваших руках: книга, газета или ноутбук – ваш кот попытается туда залезть. Все потому, что эти предметы имеют сильный запах любимого человека и на них котик чувствует себя в безопасности.



Коты хотят лежать на предметах, важных для хозяев / Фото Shutterstock

А еще пушистики хотят пометить вашу книгу или компьютер, как свою территорию. Ведь хозяин держит эту вещь в руках в течение длительного времени – значит, это что-то очень важное.

И, конечно, коты "ревнуют" вас к вашему ноутбуку. Странному предмету достается слишком много внимания, поэтому любимцы изо всех сил хотят "перетащить" его на себя.

Почему коты промахиваются мимо лотка

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Причин такого поведения может быть много:

животное заболело или в стрессе,

лоток слишком грязный и кот не хочет туда лезть,

так четвероногие метят территорию, чтобы рассказать всем гостям: это – мой лоток,

кошачий туалет слишком высокий, слишком большой или слишком маленький, и котику в нем неудобно.



Кот может отказаться ходить в лоток, если считает его неудобным / Фото Mur-lamour

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Если ваш кот начал игнорировать лоток, не ругайтесь на него, а обязательно выясните причину такого поведения.