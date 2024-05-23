Когда в доме животные: 5 лайфхаков, которые помогут в уборке владельцам пушистых

В домохозяйствах, где есть домашние животные, поддержание чистоты может быть серьезной проблемой, независимо от того, есть ли у вас кот или собака. Такие проблемы,как отпечатки лап,запах домашних животных и пятна от еды часто требуют особого внимания для уборки в доме.

Если вы считаете, что это очень сложно, и лучше просто не заводить пушистых, то спешим опровергнуть такое мнение. Существуют способы, которые облегчают уборку при наличии домашнего любимца.

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5 способов, которые помогут в уборке за животными

Мойте игрушки животного

Эксперты отмечают важность регулярной чистки ковриков, одеял, кроватей и игрушек вашего любимца. Этот рутинный уход имеет решающее значение для предотвращения распространения микробов, грязи и бактерий, которые могут накапливаться на вещах домашнего любимца. От резиновых игрушек до одеял – эти предметы могут скрывать вредные бактерии и неприятные запахи, если их не чистить часто.

Стоит взять за привычку чистить все вещи вашего любимца, чтобы обеспечить здоровую и безопасную среду для вашего пушистого друга.

Для того чтобы поддерживать чистоту игрушек, рекомендуется наполнять раковину горячей водой с небольшим количеством мыла для посуды. Важно избегать использования агрессивных химических средств во время мытья. Мойте каждую игрушку отдельно, используя чистую губку для резиновых игрушек, затем прополощите и дайте им высохнуть на воздухе.

Складывайте игрушки в корзину

Уборка – это довольно хлопотная работа, которая может казаться бесконечной. Один из лучших способов поддерживать дом в чистоте и порядке – это убирать игрушки в конце дня.



Игрушки любимцев стоит складывать в корзину / Фото Unsplash

Если вы часто находите много игрушек, разбросанных по дому, сведите беспорядок к минимуму, сохраняя игрушки в специальной корзине. А также регулярно выбрасывайте старые и потрепанные.

Накрывайте мебель

Собаки и коты часто любят отдыхать на диване, что приводит к потенциальному вреду от грязных лап, запахов и шерсти. Чтобы защитить вашу мебель, эксперты советуют инвестировать в одеяла или коврики, которые можно легко накинуть на диван. Это не только создаст комфортное место для отдыха ваших домашних любимцев, но и упростит процесс уборки.

Дайте грязным следам лап высохнуть

Борьба с грязными отпечатками лап, оставленными собаками и котами, может быть неприятной, особенно если они оказываются на коврах. Эксперты советуют дать грязным пятнам высохнуть, прежде чем пытаться их вытереть, поскольку преждевременные действия могут привести к распространению большего количества грязи и усугубить ситуацию.

После того как грязь застынет, вы можете воспользоваться щеткой для чистки, чтобы удалить ее и убрать остальное с помощью пылесоса.



Грязным лапам животного стоит дать подсохнуть / Фото Unsplash

Уберите запах пищевой содой

Стоит использовать пищевую соду для устранения запаха домашних животных с ковров. Просто посыпав содой пораженный участок и оставив ее на некоторое время перед тем, как пылесосить, владельцы домашних животных могут эффективно нейтрализовать стойкие кислые запахи без использования агрессивных химических средств.

Важно отметить, что из соображений безопасности домашних животных следует держать чуть дальше от пищевой соды во время этого процесса.