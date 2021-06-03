5 пород кошек, у которых действительно большие уши

В дикой природе большие уши выполняют немало важных функций. Они помогают животным выживать и служат своеобразными антеннами.

Благодаря ушам котики могут улавливать малейшие звуки во время охоты. А одомашненным котам уши нужны, чтобы слушать своих любимых хозяев, а также понимать, что происходит вокруг.

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Абиссинская кошка



Абиссинская кошка / Фото udivitelno.com

Уши абиссинских котов всегда "смотрят" в стороны, будто бы эти котики внимательно кого-то слушают. Предки абиссинских кошек жили в Юго-Восточной Азии. Эти коты очень подвижные и активные.

Как выглядит кот: абиссинские коты имеют высокие, заостренные уши, клиновидную голову и стройное и мускулистое тело.

Балинезийский кот



Балинезийский кот / Фото Pipcat

Балийцы имеют большие треугольные уши, возникшие, вероятно, из-за генетической мутации. Эти коты достаточно игривые, ласковые и разговорчивые. Они имеют шелковистую шерсть, которую приятно гладить, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

Внешний вид породы: клиновидная голова, стройное тело и голубые глаза.

Корниш-рекс



Корниш-рекс / Фото Pro-kotikov

Эти котики имеют характерную волнистую шерсть и большие ушки, напоминающие уши летучих мышей. Коты этой породы происходят из Великобритании. Они достаточно социальные и любят быть рядом с людьми, но не слишком хорошо реагируют на чрезмерную ласку.

Внешний вид породы: они имеют вытянутое тело, худую мордочку и большие уши.

Девон-рекс

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь



Девон-рекс / Фото Pets.mail

Огромные уши этих котиков делают из них неких эльфов. Эти коты похожи на собак своим поведением: они веселые и очень социальные. Шерсть девон-рексов мягкая и волнистая.

Внешний вид кота: эти котики имеют большие уши, стройную шею и яркие глаза.

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Сфинкс



Коты породы сфинкс / Фото Magazindoberman

Эти коты популярны во всем мире благодаря своей коже, на которой нет шерсти. Редкий пушок может покрывать только некоторые части их тела. Как правило, сфинксы дружелюбные и приятные коты, которые любят развлекать людей своими выходками.

Как выглядит порода: эти коты безволосые, морщинистые и худые.