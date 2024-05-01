Мускулистые и любящие: 4 сильные породы собак, которых ошибочно считают агрессивными и холодными

После решения завести собаку, люди начинают задумываться о том, какую же породу выбрать. Для этого нужно знать, какие критерии важны, например, выносливость, сила, интеллект, агрессивность. Существуют умные четверолапые питомцы, которые охраняют, защищают и при этом сильно любят хозяев.

Некоторые породы собак имеют сильные мышцы, что позволяет им быть отличными защитниками, но такой вид может показаться агрессивным. Это не совсем так – есть те породы, которые несмотря на свою мускулистость, способны быть любящими.

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Ряд пород собак можно назвать мускулистыми тяжеловесами. Американский кинологический клуб составил топ мускулистых и любящих собак.

4 породы собак, которые имеют сильные мышцы и способны любить

Тибетский мастиф

Это замечательная порода собаки, если вам нужен терпеливый, любящий и смышленый друг. Люди приручили эту породу несколько веков назад, и за это время тибетские мастифы научились хорошо понимать своих хозяев.

Тибетский мастиф / Фото AKS

Мастифы имеют идеальный характер – не агрессивные, спокойные, но при этом не требуют круглосуточного внимания хозяина. При бережном отношении станут для владельца бесстрашным и преданным защитником.

Кангал

Эта порода родом из Турции. На родине этих животных используют в качестве охранников. Они способны мощно укусить, и даже могут задушить волка.

Кангал / Фото Wikipedia

Как домашний любимец – не лучшая порода, потому что это рабочее животное, которому нужны очень большие нагрузки. Без них собака зачахнет, может стать беспокойной и агрессивной. Но она будет очень предана своему хозяину, и будет любить беспрекословно.

Ротвейлер

Эксперты подчеркнули, что из-за большой мощи животные этой породы неоправданно получили репутацию агрессивных. Они очень сильные и мощные. Как для своего размера, ротвейлеры очень подвижны и способны легко бегать и прыгать.

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По сведениям кинологов, хорошо обученные ротвейлеры могут стать нежными и преданными домашними любимцами. Ротвейлер безусловно предан своему владельцу и его семье и, естественно, будет защищать их и их имущество.

Ротвейлер / Фото Unsplash

Аляскинский маламут

Внешне похожий на сибирского хаски, аляскинский маламут также имеет силу и выносливость этой породы. Кроме таскания саней, эту породу также использовали для охоты на медведей и поиска тюленьих дыр на ледниках Аляски.

Аляскинский маламут / Фото zoobonus.ua

Хотя он и похож на волка, но ведет себя иначе. Маламут – это ласковая, доброжелательная собака, хотя, пожалуй, не идеальная порода для того, кто впервые заводит собаку. Он любит копать и выть и может иметь сильное желание охотиться на маленьких пушистых существ. Поэтому ранняя социализация и обучение в течение всей жизни, включая работу по надежному умению отвечать на кликанье, очень важны.

При этом, какую породу собаки вы бы не выбрали, правильная дрессировка, тепло и любовь – сделает хвостатого преданным и лучшим другом!