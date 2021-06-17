2 собаки в приюте полюбили друг друга и теперь ищут дом вместе: трогательная фотоистория

Песики познакомились в семье, которая взяла их на временную передержку из приюта. Животные стали абсолютно неразлучны. Теперь в приюте хотят найти семью, которая усыновит их обоих навсегда.

Пес породы салюки по кличке Ти Джей и борзая Корал познакомились в Старом Виндзорском центре Баттерси, что в Великобритании. Обе собаки попали туда в поисках новой семьи.

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Животные стали неразлучными / Фото Battersea Dogs & Cats Home

Скоро собак отдали на временную передержку в приемную семью. Они провели немного времени вместе и стало понятно: это – настоящая любовь между 2 животными.

Ти Джей и Корал проводят целые дни вместе, бегая в саду, или отдыхают, крепко прижавшись друг к другу.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Ти Джей и Корал проводят все время вместе / Фото Battersea Dogs & Cats Home

Самка Коралл более активная и инициативная, а Ти Джей – более спокойный и стеснительный. Характеры собак прекрасно дополняют друг друга.



Собакам ищут общий дом / Фото Battersea Dogs & Cats Home

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Теперь для собак ищут постоянный дом, где они смогут быть вместе. Это – непростая задача, и уже более 3 месяцев они живут на временной передержке.