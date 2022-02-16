2 года водили в "ходунках": как в аквариуме спасли неподвижного пингвиненка

Малыш африканского пингвина по прозвищу Рози родился в аквариуме OdySea в Аризоне. История этой птицы действительно вдохновляет – ведь она упорно боролась со сложными аномалиями скелета.

Чтобы Рози могла научиться ходить и жить полноценной пингвиньей жизнью, работники аквариума создали для нее особые "ходунки". Также птенец проходил реабилитацию согласно плану, разработанному специально для него.

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История Рози

Птенец вылупился в декабре 2019 года. Вскоре после рождения Роза начала пропускать важные этапы развития пингвина – она не могла самостоятельно сидеть и ходить.



Пингвин Рози / Фото OdySea

Тогда в аквариуме приняли решение отправить птицу на целый ряд медицинских осмотров. В результате у малыша нашли немало аномалий развития скелета – Рози не могла удерживать собственный вес.

Работники аквариума начали думать, как помочь пингвину. Так они разработали специальный "пригунок", в котором Розе могла удерживать вертикальное положение.

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Особое участие в судьбе пингвиненка принимала работница по имени Перанто. Эта женщина – мать недоношенного ребенка, поэтому она подошла к проблеме с особым пониманием. Перанто старалась сделать устройство максимально комфортным для малыша.

Использовали костюм для недоношенных детей

Она даже использовала один из комбинезонов, которые надевают недоношенным детям. Ткань на нем очень мягкая и нежная – поэтому пингвиненок должен был чувствовать комфорт.



Благодаря устройству птичка научилась ходить / Фото OdySea

После того как костюм сшили, его цепляли эластичными лентами к специальным трубам – так Рози могла находиться в вертикальном положении.

Или кто-то из работников брал ленты в руки и учил пингвиненка ходить.

Такие процедуры производились в течение 2 лет. В конце концов Рози накачала мышцы скелета, почувствовала уверенность и начала ходить самостоятельно. Кроме того, она любит плавать.



Теперь Рози чувствует себя уверенно / Фото OdySea

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Костюм-ходунки ей больше не нужен, но в аквариуме тщательно берегут его. Это изобретение показывают гостям, чтобы доказать, что любовь и забота творят чудеса.

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