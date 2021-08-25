Розбавила офіціоз: на День Незалежності у Чернівцях на Центральну площу вибігла білочка
Джерело:24 канал
На Центральній площі Чернівців 24 серпня відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності. Однієї миті усі присутні були прикуті до несподіваної гості свята – рудої білочки.
Стрибунка пробіглася прямо вздовж головної локації святкування. Білочку у кадрі спіймав фотокореспондент Артем Козменко.
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Білочка посеред Центральної площі Чернівців
У коментарі 24 каналу фотограф Артем Козменко розповів: у полі зору білочка з'явилася біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Це самісінький центр святкової зони.
Білочка на святкуванні Дня Незалежності у Чернівцях / Фото Артема Козменка
Вона вибігла з-за нього і, не дуже поспішаючи, побігла собі до дерев та кущів, які є на перехресті з вулицею Поштовою. Білочка з інтересом минула військовий оркестр, учасники якого здивовано на неї подивилися. Далі пустунка зникла.
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Щодо того, звідки вона взялася, ідей мало: парків, лісів чи бодай скверу з великими деревами поруч немає. Найближчими є парк Шіллера та сквер біля ЧНУ, однак до них пішки 10 – 15 хвилин.
Припускаю, що вона може жити і на одному з тих дерев на площі, адже поблизу немає парків чи скверів,
– розповів Артем Козменко.