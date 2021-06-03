Порода ризеншнауцер: елегантні і універсальні собаки з борідками

Ризеншнауцер – найбільша порода собак із групи шнауцерів. У минулому його використовували і пастухи, і поліцейські, і прикордонники. Зараз він є одним із найпопулярніших собак Німеччини.

Ризеншнауцер виглядає сильним, імпозантним і незалежним, але насправді за характером він лагідний. Цей пес може ладнати з іншими собаками та з котами, але йому необхідна рання соціалізація.

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Улюблена собака німців, поліції і Нікуліна

Ризеншнауцер – порода собак, яка має корені від давніх пастуших собак Німеччини. Батьківщиною ризеншнауцера вважають землі Баварії і Вюртемберга, але історики не можуть точно сказати, коли ж саме виникла ця порода.

Є кілька теорій походження цієї породи, найбільш поширена з них та, що ризеншнауцер був виведений для допомоги скотарям і пастухам.



Батьківщина ризеншнауцера – Баварія чи Вюртемберг / Фото з petsi.net

Ризеншнауцер швидше за все виник від схрещування вівчарки, чорного німецького дога і міттельшнауцера з великими гладкошерстими собаками.

Кілька сотень років, цих собак використовували не лише як пастуших, але і як охоронців і навіть на полюванні. За століття ця собака стала універсальною: її використовували і на прикордонних постах, і на заводах, і просто як квартирного улюбленця.

У першому десятилітті XX століття, в Німеччині ризеншнауцера взяли у поліцію, і він мав чималий успіх. У Берліні ризеншнауцер став основною поліцейською собакою. Згодом, він поширився і в інші країни Європи і США.

До речі, саме ризеншнауцер Федя був одним з найулюбленіших собак радянського актора Юрія Нікуліна.



Нікулін і його ризеншнауцер / Фото з ptichka.ru

Ризеншнауцер: основні риси

Ризеншнауцер – найбільший пес у групі шнауцерів.

Це великий, імпозантний, пильний, міцний собака досить квадратної форми.

Дорослі пси мають зріст 65 – 70 сантиметрів, а дорослі суки – 60 – 65 сантиметрів, важать приблизно по 45 кілограмів.

Череп у нього міцний, з плоским лобом. Перехід від лоба до морди добре виражений. Морда клиноподібної форми, звужена до мочки носа. Ніс чорного кольору, досить великий. Спинка носа пряма. Щелепа сильна і м'язиста.

Ризеншнауцер витривалий, невибагливий, легко пристосовується до різних умов, швидко дресується.

Шерсть ризеншнауцера

Згідно з погодженим стандартом породи за FCI, шерсть повинна бути жорсткою і щільною. Вона складається з підшерстка і середнього за довжиною верхнього шару, що лежить близько до тіла.

Верхній шар шорсткий і достатньо довгий, не є ні щетинистим, ні хвилястим. Типова особливість – не м'яка борода на морді та "кущик" брів, які трохи затінюють очі.



Ризеншнауцер з "правильною" борідкою і бровами / Фото з petsi.net

Колір ризеншнауцера:

чисто чорний з чорним підшерстям;

перець і сіль.

При розведенні собаки кольору "перець і сіль" метою заводчиків є середнє затінення і рівномірно розподілений, добре пігментований, колір чорного перцю і сіре підшерстя. Допускають відтінки від темно-залізного сірого до сріблясто-сірого.



Ризеншнауцер кольору "сіль і перець" / Фото з wikipedia.org

У всіх колірних варіаціях повинна бути темна маска, яка гармонійно адаптується до відповідного кольору.

Характер ризеншнауцера

Представники цієї породи одні з найвідданіших і найвірніших друзів. Вони прекрасні компаньйони для різних людей: порозуміються як з дітьми, так і з людьми похилого віку. Ці собаки відважні, сміливі, вольові.

Завдяки високо розвиненому інтелекту ризеншнауцери швидко навчаються і пристосовуються до будь-яких умов. Ці собаки стають відмінними поліцейськими і успішно працюють в службах кримінального розшуку, беруть участь в рятувальних операціях.