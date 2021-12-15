Різдвяне диво: загублений песик повернувся до своєї родини через 2 роки

Більше ніж 2 роки тому мініатюрний шнауцер Макс, який мешкав зі своєю родиною в Ель-Пасо, штат Техас, вибіг через відчинені ворота та загубився. Собаку шукали багато місяців, але це не дало результату.

Його господарка Єсенія Мадрігал була спустошеною. Жінка та її чоловік Річард Фігероа обдзвонили всіх, кого могли та шукали улюбленця всюди. Врешті-решт, пошуки вичерпали себе і через 1,5 роки після зникнення собаки сім'я переїхала до Омахи.

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Зворушлива історія Макса

Проте Єсенія не втрачала надію. Знаючи, що у Макса є мікрочип, вона оновила свою адресу в Американській асоціації собачників. Це й допомогло улюбленцеві повернутися до родини.

Людська небайдужість повернула собаку до його родини / Фото CNN

Близько місяця тому Макса зустрів небайдужий Ісмаель Ботелло. Як не дивно, це трапилося за 5 хвилин ходьби від колишнього будинку Мадрігал. Самотній собака привернула увагу чоловіка, тож він покликав шнауцера до себе, і той підійшов.

Ісмаель звернувся до ветеринарної клініки, аби перевірити чи є у тварини мікрочип і просканувати його. Так він дізнався контактну інформацію власників Макса. Чоловік подзвонив Єсенії, аби повідомити їй щасливу новину.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Проте тоді з'явилася нова проблема – у подружжя не було грошей на те, щоб полетіти до Техасу та забрати собаку до Омахи. Ісмаель створив обліковий запис на сайті сервісу GoFundMe, де люди можуть організовувати збір коштів на різноманітні цілі. Але його зупинили, коли незнайомець з Небраски запропонував повністю оплатити дорогу Макса. Гроші, які до того часу вже встиг зібрати Ісмаель, підуть на ветеринарний огляд та необхідні процедури для Макса.

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Макс повернувся додому після двох років / Фото CNN

Річард Фірегоа полетів до Техасу, аби забрати песика додому. Сім'я неймовірно радіє поверненню улюбленця і називає цю історію справжнім різдвяним дивом.

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