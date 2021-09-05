Рік, тиждень чи 3 секунди: яка насправді пам'ять у золотої рибки

У суспільстві є поширений міф про те, що у золотої рибки пам'ять всього на 3 секунди. Як це спростовує наука – читайте у матеріалі.

У золотої рибки довгострокова пам'ять може тривати тижні, місяці та навіть роки. Про це повідомив Кулум Браун, який є експертом з риб з Університету Маккуорі в Австралії.

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Експерт зазначив, що у золотих рибок вражаючі спогади, які часто використовують для досліджень. Більшість із них пов'язані з їжею.



Золота рибка / Фото Totally Koi

Наприклад, якщо годувати їх тільки з одного боку акваріума, золоті рибки швидко навчаться і залишатимуться у відповідній частині в час, коли б мало бути харчування. Незалежно від того, чи годують їх насправді в цей момент.

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Кулум Браун розповів про те, що золотих рибок ще й навчили рухатися лабіринтами. Крім того, вони можуть пам'ятати, як виконати завдання через кілька тижнів і навіть місяців.

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Незалежно від того, чи тривають її спогади дні, тижні, місяці або роки, можна з упевненістю сказати, що у рибки точно не 3-секундна пам'ять.