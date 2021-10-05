Рідкісні породи котів, які чудово підійдуть для дому: 5 унікальних тварин

Деякі породи тварин можуть бути рідкісними через те, що вони недавно виведені або через брак розведення. Які коти належать до цієї категорії – читайте у матеріалі.

Корат

Сьогодні корат вважається національним надбанням Таїланду, тому його вивіз обмежений. На батьківщині цих кішок називають – "та, що приносить щастя", адже їх вважають символом процвітання.

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За темпераментом вони спокійні, грайливі, активні та ласкаві. Проте одночасно вони досить егоїстичні, ревниві, дуже прив'язані до господарів. Ця порода полюбляє спокійне середовище та спокійних людей.



Корат / Фото Getty Images

Турецька Ангора

Ця порода вважається предком перської кішки. Відомо, що довгошерстих кішок білого кольору тримали в королівських палацах у Франції, Англії та інших європейських країнах.



Турецька Ангора / Фото catobsessed

Ангорські кішки рухливі, активні, грайливі та ладнають з дітьми. Крім того, легко адаптуються до умов навколишнього середовища.

Сингапурська кішка

Сингапура була завезена з острова Сингапур із Південно-Східної Азії. Відомо, що на батьківщині на кішок не звертали особливої уваги. Проте американцям сподобалася тварина й у 1975 році кілька екземплярів привезли до США.

Це невеликі кішки, які за вдачею спокійні та тихі, проте від природи вони обережні та полохливі. Крім того, дуже прив'язуються до господаря й постійно за ним ходять.



Сингапурська кішка / Фото Pinterest

Менська кішка

Порода виникла на острові Мен у 16 столітті. Безхвостість у котів з'явилася в результаті генетичної мутації, яка стала звичайною на острові. Цей ген є домінантним та має високий ступінь проявлення.



Менська кішка / Фото flipboard

Менська кішки не вимагають за собою особливого догляду. Вони охайні, виховані та вкрай рідко створюють проблеми для своїх господарів. Проте густа шерсть з щільним підшерстям вимагає уваги, адже її постійно потрібно вичісувати.

Кішкам цієї породи важливе збалансоване, високоякісне харчування. Кошенята ростуть дуже швидко, досягаючи розмірів дорослих кішок у віці всього декількох місяців, тому їм потрібно більше кальцію та вітамінів.

Гавана браун

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Назву отримала на честь кубинських сигар, оскільки забарвлення тварин цієї породи з шоколадно-коричневим відтінком дуже схоже на колір сигар.



Гавана браун / Фото Cat United

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Гавана браун має грайливий характер та дуже віддана. Крім того, для неї є важливою людська увага та турбота. При появі у домі іншої кішки, поводяться дружно.