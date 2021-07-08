Закохані і щасливі: рідкісні лемури вперше опинилися у Європі і чарують публіку

8 липня 2021 , 11:22
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Джерело:

Independent

Зіґґі і Джуста – лемури зникаючого виду сифаки Кокереля. Вони – перша парочка цього виду, яка опинилася у Європі.

Природоохоронні організації дбатимуть про те, щоб у недалекому майбутньому лемури розмножувалися і більше не були під загрозою зникнення. А поки Зіґґі і Джуста неабияк тішать відвідувачів зоопарку Кельна.

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Лемури вперше у Європі

Пара приїхала до Кельну із центру лемурів у США. Їхні лапки стали першими, які ступали на європейську частину материка. Сифаки не проживають ані у Європі, ані в Азії, вони – "корінні мешканці" Мадагаскару. Втім, на своїй батьківщині вони почали зникати і природоохоронні організації світу стали дбати про їхнє поширення. 

Зіґґі і Джусті – чарівній і закоханій парі – дісталося "помешкання" у Кельні: їх оселили у місцевий зоопарк.  Інших сифак поселили у Великій Британії та у Берлінському зоопарку. Мета такого "переселення" – запобігти повному зникненню цього виду. 

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Пара милих лемурів Зіґґі і Джуста: дивіться відео

 

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Що відомо про вид сифаки Кокереля

Дані з Червоного списку загрозливих видів

  • Ці тварини названі на честь французького натураліста Шарля Кокереля.
  • Міжнародний союз охорони природи присвоїв цього виду охоронний статус "вимираючий". Незважаючи на те, що ареал поширення цих лемурів досить великий, вони зустрічаються тільки в двох захищених природних районах Мадагаскару – в національному парку Анкарафанцика і заповіднику Бора.
  • Головні загрози від людини, через які вид став зникати, – руйнування місця існування і полювання заради м'яса. 
  • Представники виду зустрічаються на висоті не більше 100 метрів над рівнем моря в сухих лісах.
  • Тварина травоїдна і харчується в основному молодим листям, квітами, фруктами, корою дерев.


Сифака Кокереля / Фото Ніка Гарбутта / iucnredlist

Автор: Вероніка Климська