Закохані і щасливі: рідкісні лемури вперше опинилися у Європі і чарують публіку
Джерело:Independent
Зіґґі і Джуста – лемури зникаючого виду сифаки Кокереля. Вони – перша парочка цього виду, яка опинилася у Європі.
Природоохоронні організації дбатимуть про те, щоб у недалекому майбутньому лемури розмножувалися і більше не були під загрозою зникнення. А поки Зіґґі і Джуста неабияк тішать відвідувачів зоопарку Кельна.
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Лемури вперше у Європі
Пара приїхала до Кельну із центру лемурів у США. Їхні лапки стали першими, які ступали на європейську частину материка. Сифаки не проживають ані у Європі, ані в Азії, вони – "корінні мешканці" Мадагаскару. Втім, на своїй батьківщині вони почали зникати і природоохоронні організації світу стали дбати про їхнє поширення.
Зіґґі і Джусті – чарівній і закоханій парі – дісталося "помешкання" у Кельні: їх оселили у місцевий зоопарк. Інших сифак поселили у Великій Британії та у Берлінському зоопарку. Мета такого "переселення" – запобігти повному зникненню цього виду.Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina®, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.
Пара милих лемурів Зіґґі і Джуста: дивіться відео
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Що відомо про вид сифаки Кокереля
Дані з Червоного списку загрозливих видів
- Ці тварини названі на честь французького натураліста Шарля Кокереля.
- Міжнародний союз охорони природи присвоїв цього виду охоронний статус "вимираючий". Незважаючи на те, що ареал поширення цих лемурів досить великий, вони зустрічаються тільки в двох захищених природних районах Мадагаскару – в національному парку Анкарафанцика і заповіднику Бора.
- Головні загрози від людини, через які вид став зникати, – руйнування місця існування і полювання заради м'яса.
- Представники виду зустрічаються на висоті не більше 100 метрів над рівнем моря в сухих лісах.
- Тварина травоїдна і харчується в основному молодим листям, квітами, фруктами, корою дерев.
Сифака Кокереля / Фото Ніка Гарбутта / iucnredlist