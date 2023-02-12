Він додав, що бачить такого омара вперше. Каже, що інші рибалки, які набагато старші за нього, теж ніколи такого не бачили. Тож такий рідкісний вилов для всіх став несподіванкою.

Наскільки рідкісні сині омари

Більшість омарів чи лобстерів – т емно-коричневого кольору, але можуть мати інші незвичайні відтінки, зокрема, помаранчевий, червоний і жовтий. Ззовні синій лобстер нічим не відрізняється від звичайного. За будовою схожий на річкового рака, але перевершує його за розмірами.

Вчені кажуть, що незвичайний колір пов'язаний з генетикою. Через те, що білок, який відповідає за забарвлення екзоскелета, виробляється в надлишку, природний колір лобстера набуває синюватого відтінку.

Синє забарвлення для цих членистоногих – дуже рідкісне і зустрічається приблизно в однієї особини на два мільйони.