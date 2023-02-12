Рибалка впіймав рідкісного синього омара
28-річний Стюарт Браун з графства Даун не відразу повірив, що йому так поталанило. Британець міг отримати кругленьку суму за продаж омара, але вирішив випустити його у воду біля узбережжя Белфаста.
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Він знову у затоці. Сподіваюсь, якщо його хтось спіймає, то теж випустить,
– написав Браун.
Він додав, що бачить такого омара вперше. Каже, що інші рибалки, які набагато старші за нього, теж ніколи такого не бачили. Тож такий рідкісний вилов для всіх став несподіванкою.
Рибалка впіймав рідкісного синього омара / Фото STUART BROWN
Наскільки рідкісні сині омари
Більшість омарів чи лобстерів – т емно-коричневого кольору, але можуть мати інші незвичайні відтінки, зокрема, помаранчевий, червоний і жовтий. Ззовні синій лобстер нічим не відрізняється від звичайного. За будовою схожий на річкового рака, але перевершує його за розмірами.
Вчені кажуть, що незвичайний колір пов'язаний з генетикою. Через те, що білок, який відповідає за забарвлення екзоскелета, виробляється в надлишку, природний колір лобстера набуває синюватого відтінку.
Синє забарвлення для цих членистоногих – дуже рідкісне і зустрічається приблизно в однієї особини на два мільйони.
Браун назвав рідкісного лобстера виловом усього життя / Фото STUART BROWN