Ретривер злякався жаби та підлетів: кумедну реакцію зняли на відео

Не всі собаки є хорошими охоронцями та вірними захисниками. Деяких песиків потрібно й самих захищати від несподіваних ворогів.

13-місячний пес породи золотистий ретривер несподівано побачив маленьку жабку біля басейну. Спершу собака на прізвисько Ремі зацікавився знахідкою.

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Стрибнув вище голови

Ремі спокійно нюхав нову тваринку. Він і гадки не мав, що жаби вміють стрибати.

Власниця собаки помітила незвичну поведінку улюбленця. Вона вирішила зняти пса на відео: адже підозрювала, що той може утнути щось кумедне. Дівчина не помилилася!

Коли жабеня підстрибнуло, то ретривер не на жарт злякався. Він теж підстрибнув, і це було справді грандіозне видовище.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа.

Величезний пес просто злетів у повітря й впав на землю. Наприкінці відео чути вибух сміху – власниця песика не могла стриматися.

Користувачі мережі коментують курйозне відео:

"Я ніколи не бачив, щоб собака так стрибав".

"Щоразу, коли я дивлюся, стає смішніше".

"Він вистрибнув зі своєї шкури".

"Не можу припинити сміятися".

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