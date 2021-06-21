Асоль та Грей: у рекреаційному пункті на Житомирщині з'явились чорні лебеді

Пара чорних лебедів з'явилась у рекреаційному пункті "Майдан". Птахів подарував лісгоспу Поліський національний університет.
Пернаті житимуть на території Городницького лісгоспу. Там для них є водойма.
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Асоль та Грей житимуть в зоні рекреації
У лісгоспі розповіли, що чорні лебеді житимуть у рекреаційному пункті "Майдан" Надслучанського лісництва.
Лебідку назвали Асоль, а лебедя – Грей,
– розповіли у лісгоспі.
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Лебеді житимуть на водоймі / Фото Городницького лісгоспу
До речі, рекреаційний пункт "Майдан" має площу 0,05 гектарів – там є криниця, пірс, альтанка, столи, стоянка, місце для приготування їжі на багатті.Довідка. Рекреація – це система заходів, пов'язаних з відновленням. Вона охоплює різний відпочинок, у тому числі й пов'язаний з природою. Рекреаційним пунктом вважають обмежену територію, об'єкти якої мають рекреаційну функцію.
Що відомо про чорних лебедівУ природі живуть на всій території Австралії та Тасманії.
З 19 століття прижились у Новій Зеландії.
Традиційно надають перевагу неглибоким прісним водоймам.
Змінити місце проживання можуть навіть через тривалий шум.
На відміну від лебедів-шипунів (традиційних для України), особливістю чорних лебедів є гучний голос, яким вони вітають один одного, супроводжуючи це підняттям і опусканням голови.
Іноді можуть виплисти посеред водойми, поставити голову на воду та чутно сурмити.
Джерело: Вікіпедія