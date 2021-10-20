Рекордний вилов: велетенську рибу-місяць упіймали біля берегів Іспанії – вражаюче відео

"На гачок" іспанських рибалок потрапила величезна морська істота вагою понад 2 тонни, шириною 2,9 та довжиною 3,2 метра. Дізнайтеся, що вони зробили із рибою-монстром.

Цей вид риб є найважчим з усіх кісткових риб. Але такого гіганта нечасто пощастить побачити навіть рибалкам.

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Риба-місяць (mola mola) найбільша за масою відома кісткова риба у світі: середні дорослі риби важать близько 1 тонни, а рекордний екземпляр, виловлений біля Сіднея, досягав маси 2235 кілограмів. Вид поширений у тропічних та помірних водах всього світу. За зовнішнім виглядом нагадує голову риби із хвостом, зі сплощеним тілом, її висота разом із плавцями приблизно дорівнює її довжині.

Джерело: найбільша за масою відома кісткова риба у світі: середні дорослі риби важать близько 1 тонни, а рекордний екземпляр, виловлений біля Сіднея, досягав маси 2235 кілограмів. Вид поширений у тропічних та помірних водах всього світу. За зовнішнім виглядом нагадує голову риби із хвостом, зі сплощеним тілом, її висота разом із плавцями приблизно дорівнює її довжині.Джерело: Вікіпедія

Не могли зважити

Цей вражаючий екземпляр потрапив у сітку рибалок поблизу берегів Сеути, що в Іспанії. Морський біолог Енріке Остале стверджує, що ця риба стала рекордною в регіоні.

Упіймана риба має довжину 3,2 метра, ширину 2,9 метра.

Ми намагалися поставити її на терези, що вимірюють центнери, але вона виявилася надто важкою, – зазначив Остале, керівник лабораторії морської біології Севільського університету, якому повідомили про особливу рибу.



Біологи назвали рибу рекордною в регіоні / Скриншот з відео

Довелося оцінювати вагу риби за складом туші та у порівнянні з іншими уловами. Біолог дійшов висновку, що ця риба має вагу близько 2 тонн.

Що зробили з рибою

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію кормуякий не тільки смачний, але й корисний.

Цей вид риби вважають вразливим і їсти його не можна. Тому рибу потримали у камері, заповненій морською водою, поки не прибули біологи. Потім рідкісний екземпляр на кілька хвилин підняли на палубу, щоб виміряти розміри тіла, визначити вагу та взяти зразок ДНК.

Після цього рибу відпустили назад у море неушкодженою.



Рибу відпустили назад у море / Скриншот з відео

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Як виглядає велетенська риба-місяць: дивіться відео

Влітку рідкісну рибу знайшли в Орегоні

На один з пляжів у США вимило тіло рідкісної риби опах.

Цих риб також називають "місячними" за незвичне забарвлення.

Опах є єдиною відомою повністю теплокровною рибою у світі.

Екземпляр заморозять та будуть вивчати.



Місячна риба на узбережжі Орегону / Фото Seaside Aquarium