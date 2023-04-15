Дослідники зазначають, що подібне трапляється лише у 0,039 відсотка випадків. Вони показали, який вигляд мав "мутант".

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Теля не вижило, але матір-корову врятували

Теля народилося з двома головами. Оскільки це рідкісна і складна патологія, тварина не вижила. Зате вдалося врятувати корову, яка його носила в собі.

Про народження теля з вкрай рідкісною мутацією розповіла 38-річна Леслі Ханевілл, яка доглядала корів своєї родини на фермі сім'ї у Неваді, і у сусідній Каліфорнії.

Леслі розповіла, що помітила, як одна з корів мала отелитися. У принципі в корів пологи проходять не складно, але присутність людини поруч важлива. Іноді теля потрібно тягнути з телиці, іноді необхідно колоти дорослій тварині ліки. Ситуації бувають різними, наприклад, як ця.

Корову, яка народила теля-мутанта, вдалося врятувати / Фото Pen News​

Ханевілл оглянула корову під час пологів і помітила, що голова та копита дитини вже були в родових шляхах. На початку очікувалося, що пологи пройдуть легко, але щось пішло не так. Наступний огляд показав, що за головою теля з одного боку відчувалася якась шишка, проте тоді їй і на думку не спало, що це може бути друга голова.

Леслі тваринниця з досвідом, тому швидко збагнула що робити. От тільки за все своє життя вона нічого подібного не бачила. За її словами, на їхніх фермах ніколи не відбувалося нічого подібного, принаймні ніхто з сім'ї не зміг згадати такий випадок.

Деякі двоголові телята доживають до більшого віку, як цей приклад опудала зі Швейцарії / Фото Creative Commons / Rama

Що це за мутація?

Стан наявності більше однієї голови називають поліцефалією. Ця мутація трапляється дуже рідко у різних тварин, зокрема:

кішок;

кіз;

свиней;

овець;

корів;

мишей;

птахів;

черепах;

і навіть людей.

У таких випадках рідко мутанту вдається вижити. Насправді це мали бути близнюки, які в утробі зрослися і їхні системи органів стали єдиною. Часто у поліцефалів попутно ще багато внутрішніх патологій, несумісних із життям, тому вони здебільшого гинуть.