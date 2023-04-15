Дослідники зазначають, що подібне трапляється лише у 0,039 відсотка випадків. Вони показали, який вигляд мав "мутант".
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Теля не вижило, але матір-корову врятували
Теля народилося з двома головами. Оскільки це рідкісна і складна патологія, тварина не вижила. Зате вдалося врятувати корову, яка його носила в собі.
Про народження теля з вкрай рідкісною мутацією розповіла 38-річна Леслі Ханевілл, яка доглядала корів своєї родини на фермі сім'ї у Неваді, і у сусідній Каліфорнії.
Леслі розповіла, що помітила, як одна з корів мала отелитися. У принципі в корів пологи проходять не складно, але присутність людини поруч важлива. Іноді теля потрібно тягнути з телиці, іноді необхідно колоти дорослій тварині ліки. Ситуації бувають різними, наприклад, як ця.
Корову, яка народила теля-мутанта, вдалося врятувати / Фото Pen News
Ханевілл оглянула корову під час пологів і помітила, що голова та копита дитини вже були в родових шляхах. На початку очікувалося, що пологи пройдуть легко, але щось пішло не так. Наступний огляд показав, що за головою теля з одного боку відчувалася якась шишка, проте тоді їй і на думку не спало, що це може бути друга голова.
Леслі тваринниця з досвідом, тому швидко збагнула що робити. От тільки за все своє життя вона нічого подібного не бачила. За її словами, на їхніх фермах ніколи не відбувалося нічого подібного, принаймні ніхто з сім'ї не зміг згадати такий випадок.
Деякі двоголові телята доживають до більшого віку, як цей приклад опудала зі Швейцарії / Фото Creative Commons / Rama
Що це за мутація?
Стан наявності більше однієї голови називають поліцефалією. Ця мутація трапляється дуже рідко у різних тварин, зокрема:
- кішок;
- кіз;
- свиней;
- овець;
- корів;
- мишей;
- птахів;
- черепах;
- і навіть людей.
У таких випадках рідко мутанту вдається вижити. Насправді це мали бути близнюки, які в утробі зрослися і їхні системи органів стали єдиною. Часто у поліцефалів попутно ще багато внутрішніх патологій, несумісних із життям, тому вони здебільшого гинуть.