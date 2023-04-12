Одну із таких помітили на пляжі в Нідерландах. Мовиться про паразитичну морську міногу, яка востаннє була помічена на голландському острові Тесел у 2017 році.

Незвичайну морську істоту виявив 34-річний морський біолог Ярко Хаверманс. Це істота, яка має кілька рядів зубів, тому часто називається "рибою-вампіром".

Зазвичай міноги з'являються навесні, коли мігрують із морської води в прісну для нересту. Тому не дивно, що її помітили саме в цей період року.

Такий вигляд має рот морської міноги / Фото Jarco Havermans / Pen News

Ці морські жителі неймовірно стародавні, й існують вже близько 400 мільйонів років. Часто можна почути, що це "живі динозаври".

Я завжди стежу за іншими цікавими знахідками, коли їду пляжем, і, проїжджаючи повз, я побачив велику рибу, схожу на вугра, що лежить біля крайка води. Я відразу зрозумів, що це морська мінога, це неймовірні істоти. Це безщелепні риби, у них дископодібний рот, повний зубів,

— сказав біолог.

Він додав, що ніколи не знаходив таких на пляжі. За його словами, вони дивовижні, майже інопланетні, з таким самим дивним способом життя.

Паразитична морська мінога, яку виявили на пляжі в Нідерландах / Фото Jarco Havermans / Pen News

Експерт зазначив, що морські міноги народжуються без своїх жахливих ротів у європейських річках і протягом 5 років живуть, зарившись у дно, де фільтрують детрит. Згодом вони перетворюються на дорослих особин, які мігрують у море, щоб жити як паразитичний вид риби.