Purina ONE® для котів та собак: видимий результат усього за 3 тижні

Високоякісне харчування від Purina ONE® допоможе підтримати здоров'я Вашого кота або собаки. Дізнайтеся більше про "3 тижні – видимий результат" із Purina ONE®.
3 тижні – видимий результат: позитивні зміни вже з першого дня годівлі
День 1. Хороший апетит
Ваш улюбленець їсть із великим задоволенням, насолоджуючись чудовим смаком корму Purina ONE®.
Тиждень 1. Високий рівень енергії
Ваш кіт або собака сповнений енергії для щоденних активностей завдяки високоякісному, повнораціонному та збалансованому харчуванню від Purina ONE®.
Тиждень 2. Покращення травлення
Ви помітите, що випорожнення Вашого кота або собаки стають щільнішими завдяки високій засвоюваності корму Purina ONE®, що також сприяє якісній абсорбції нутрієнтів.
Тиждень 3. Здорова шкіра та блискуча шерсть
Ви можете помітити, що у тварини стала більш блискуча шерсть, здоровіша шкіра та сяючі очі.
Корми Purina ONE® містять жирні кислоти омега-6 та омега-3, вітаміни та мінерали, що допомагають підтримувати шкіру здоровою, а шерсть блискучою.
Завтра. Сильний природній захист та міцний імунітет
Purina ONE® підтримує імунну систему Вашого улюбленця, щоб допомагати йому залишатися здоровим сьогодні й завтра.
Purina ONE® – лінійка для котів
Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту
Purina ONE® для котів розроблений спеціально з врахуванням потреб вашої кішки для підтримки здоров'я сьогодні та завтра. Асортимент бренду представлений сухими повнораціонними та консервованими порційними раціонами.
Purina ONE® – лінійка для собак
Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту
Purina ONE® для собак створила раціони, спеціально адаптовані до потреб собак малих порід для щоденної підтримки здоров'я вашого улюбленця.Purina ONE® – здоров’я Вашого улюбленця сьогодні і завтра.