Птахи, сонечки та коти: морська охорона розповіла про важливу частину свого екіпажу

Морська охорона Державної прикордонної служби України розповіла про свій екіпаж. За їх словами, домашні улюбленці – це невідʼємна його частина.

Відомо, що на кораблях та катерах Морської охорони Державна прикордонна служба України існує традиція мати тварин. Серед домашніх улюбленців екіпажу є не тільки коти, а навіть птахи та сонечки.

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Спокійна та врівноважена кішка Матильда, а для своїх – Машка, з’явилася недавно. За словами екіпажу, вона полюбляє вдумливо вдивлятись в горизонт, особливо у відкритому морі.

Якщо хтось занудьгує – обов’язково це відчує й завжди приласкає своїм розміряним муркотінням. Якщо розуміє, що побратима треба відволікти від сумних думок, вміло ластиться і вмощується на коліна,

– повідомила Морська охорона Держприкордонслужби України.

"Така турботлива і до власних дітлахів. Привівши кошенят, перші пару місяців оберігала їх від стресових морських походів. Як тільки на кораблі заводилися двигуни, Машка відразу швидко "евакуйовувала" діток на берег, а з поверненням корабля в пункт базування, родина радісно поверталась на борт", – зазначили у дописі.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Крім того, у відкритому морі, коли кілька днів поспіль навколо тільки безмежні вода і небо, частими гостями на бортах Морської охорони є птахи. Вони обирають собі корабель чи катер, мов плавучий готель, аби перепочити. Часто такі птахи без остраху готові сідати і на такелаж, і на прилади, і навіть на долоні.

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"У морських прикордонників серед суворих службових буднів такі корабельні улюбленці, як частинка домашнього затишку, вісточка з рідних місць, пухнасті антистресові терапевти", – додали у Морській охороні Держприкордонслужби України.

Дивіться фото улюбленців екіпажу:

Повідомлення Морської охорони Держприкордонслужби України

У Всесвітній день домашніх улюбленців морські прикордонники розповіли про нештатну невід’ємну частину своїх екіпажів.

На кораблях і катерах Морської охорони Державна прикордонна служба України існує давня традиція мати домашнього улюбленця. Адже корабель чи катер для екіпажу – другий дім, в якому теж має бути душевно і затишно.

Такою душевністю залізних охоронців кордону наповнюють не тільки коти і кішечки, а, навіть, птахи і сонечки.

Василь із бойовим позивним "Шпангоут" ще молодим залюбки ходив в море на кораблях та катерах Морської охорони. Потрапивши одного разу в сильний шторм, зрозумів, що це для нього вже занадто, вік котячий мав вже чималий, тож вирішив, зійти на берег.

На стоянці корабельно-катерного складу вже понад десять років за старшого. Суворий вид і колоритні шрами підкреслюють войовничу натуру і життєвий досвід справжнього "морського котика".

Спокійна врівноважена філософиня Матильда, для своїх просто Машка. З’явилася серед плавскладу порівняно недавно. Кажуть, "перевелась" з Військово-Морських Сил. Полюбляє вдумливо вдивлятись в горизонт, особливо у відкритому морі на ходах.

Якщо хтось занудьгує – обов’язково це відчує й завжди приласкає своїм розміряним муркотінням. Якщо розуміє, що побратима треба відволікти від сумних думок, вміло ластиться і вмощується на коліна.

Така турботлива і до власних дітлахів. Привівши кошенят, перші пару місяців оберігала їх від стресових морських походів. Як тільки на кораблі заводилися двигуни, Машка відразу швидко "евакуйовувала" діток на берег, а з поверненням корабля в пункт базування, родина радісно поверталась на борт.

Два брати Плафон і Цоколь тепер "служать" на кораблі, де й народилися, а матуся Матильда у відповідності до антикорупційних заходів "перевелась" на сусідній корабель аналогічного проєкту.

Обидва брата спокійно почуваються в морі і не пропускають жодного виходу на бойове чергування. А повертаючись в базу так відверто радіють, що в запалі своїх ігор можуть впасти за борт. Проте, натреновані плавці і рельєф пірса вивчили добре, тож миттєво вибираються на сушу.

Окраса і талісман катера "Златокрай" – золотавий Рудик. Молодший за Василя Шпангоутовича майже вдвічі, час від часу викликає аксакала на з’ясування першості. За їх баталіями із захопленням спостерігає вся стоянка.

У відкритому морі, коли кілька днів поспіль навколо тільки безмежні вода і небо, частими гостями на бортах Морської охорони є птахи, які обирають собі корабель чи катер за плавучий готель, аби перепочити. Часто такі птахи без остраху готові сідати і на такелаж, і на прилади, і навіть на долонь.

Погостюють, посмакують крихтами і відлітають. Та часто повертаються.

У морських прикордонників серед суворих службових буднів такі корабельні улюбленці, як частинка домашнього затишку, вісточка з рідних місць, пухнасті антистресові терапевти.