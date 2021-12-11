Продали на аукціоні за 25 тисяч доларів: як шукали дім для покинутого собаки

Господар залишив собаку в Центрі дресирування тварин та зник. Через 7 років чотирилапого продали на аукціоні за 25 тисяч доларів й допомогли знайти новий дім

Коли шіба-іну, якого назвали Денг-Денг, був 1 рік, господар привів його до Центру дресирування тварин. Його мали навчити різних команд, наприклад, сидіти, подавати лапу, не брати нічого без дозволу.

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Чоловік сплатив за рік утримання та зник. Понад 7 років намагалися змусити господаря забрати собаку та сплатити борги. Згодом співробітники Центру вирішили знайти собаці нову найкращу сімʼю.



Денг-Денг / Фото BBC

Як відбувався аукціон

Суд Пекіна постановив виставити 8-річного пса на аукціон після того, як не вдалося знайти його власника. Стартова ціна була символічна – 78 доларів, а торги мали тривати добу.

Проте у трансляцію почали заходити люди з усього світу, які щоразу підіймати ставки. Через це аукціон довелося продовжити ще на 5 годин.

Фінальна ставка була – 25 тисяч доларів. Тепер Денг-Денг відправиться до нової родини.

Що відомо про породу Шіба-іну

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Існує декілька гіпотез щодо походження її назви. За однією з них слово "шіба" може бути похідним від слова "шібафу", що означає пучок трави, позаяк колір шерсті нагадує колір пожовтілої трави. За іншою – походить від старого місцевого значення слова "маленький".

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Шіба-іну дуже дисципліновані та охайні, відрізняються розумом та кмітливістю. У будинку собаки непогано уживаються з усіма, включаючи кішок. Виняток – птиці і гризуни, які сприймаються ними як здобич.

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