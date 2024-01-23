Зоозахисники стверджують, що собаки у притулку виснажені, страждають від голоду й холоду та мусять харчуватися рештками мертвих тварин. Волонтери вже розпочали евакуацію чотирилапих.

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Притулок звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами

До поліції звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків на Київщині в неналежних умовах утримують тварин.

У соцмережах поширили світлини та дописи, які свідчать про жахливе ставлення до чотирилапих, які не мали їжі тривалий час та змушені були їсти трупи загиблих тваринок.

У притулку неналежні умови утримання тварин / Фото Нацполіція України

Крім того, поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання з тварин в тому ж притулку. Тому на місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

Собаки топчуться по кістках у так званих вольєрах / Фото Нацполіція України

Зоозахисники просять розголосу

Зоозахисник та власник одного із притулків Києва Олексій Суровцев заявив, що собаки живуть в антисанітарії, а на землі лежать тіла інших тварин.

Отже, що я побачив: всередині холодно так, як і на вулиці, деякі собаки на короткому ланцюгу, у частини тварин немає даху над головою. Більша частина тварин – нестерилізовані, документів на них нам не надали, годують кістками і дохлою худобою,

– повідомив він.

Чоловік каже, що бачив двох недоїдених кіз, які невідомо від чого померли. Корм, який надають волонтери, зникає у невідомому напрямку, Хаскі, яка народила ввечері, лежить з малими цуценятами просто на бетоні, на морозі. За його словами, продовжувати цей список можна нескінченно.

За його словами, до діяльності притулку причетна Яна Майборода, яку у 2018 році викрили на жорстокому поводженні з тваринами, але офіційно він оформлений на іншу особу.

Зоозахисники розпочали евакуацію чотирилапих. Деяких тварин уже врятували – вони перебувають на перетримках або у ветеринарних клініках. На жаль, декілька собак загинули.

Як реагує сам Dog Help Ukraine?

Водночас у Dog Help Ukraine заперечують жорстоке поводження з тваринами. У соцмережах притулку публікують відео з відгодованими собаками й козами.

Ось собаки, яких Суровцев знімав через вікно! За день погладшали. Чесно приїдьте та подивіться! Це вигульний майданчик – в нім собаки не живуть!

– заявляє притулок.

Нагадаємо, притулок для собак Dog Help Ukraine розташований у селі Білогородка Київської області. Туди, зокрема, привозили собак, врятованих на Херсонщині та Донеччині.