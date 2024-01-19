Така заява викликала обурення як в зоозахисників, так і у львів'ян. Про це пишуть різні організації, зокрема і "Домівка Врятованих Тварин".

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На Львівщині оголосили масовий відстріл тварин

Як зазначається, згідно з дозволом Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства №24 планується "відстріл та виловлювання вовків, лисиць, бродячих собак та котів, сірих ворон в мисливських угіддях Львівської міської організації УТМР".

21 січня 2024 року в Сокільницькій ОТГ запланували відстріл тварин / Фото з фейсбуку Сокільницька громада

Такий захід планують провести 21 січня у мисливському обході №2 на території Сокільницької ТГ, у світлу частину доби.

Обов'язково прив'яжіть псів, заберіть з вулиць котів,

– закликають мисливці.

Відстріл та вилов хижаків у Сокільниках запланували з метою запобігання поширення сказу.

Зоозахисники обурені

Заяви про масовий відстріл тварин викликали шквал обурення у соціальних мережах. Зооорганізації та користувачі закликають припинити.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України просимо вас, як орган в повноваженнях якого захист природи, стати на захист природи та припинити нарешті ці акції вандалізму!

– йдеться у заяві "Домівка врятованих тварин".

Також організація звернулася до жителів Сокільницької ОТГ і закликала тримати своїх собак та котів вдома, й забрати на перетримку безпритульних тварин на час відстрілу, щоб врятувати їх від смерті.

Громада схаменулася

На тлі чималої кількості закликів не робити відстріл тварин Сокільницька сільська рада повідомила про заборону відстрілу та відлову звірини на території громади.

Заявили, що Сокільницька сільська рада не має відношення до ініціативи щодо відстрілу та відлову хижаків на території громади.