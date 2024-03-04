У ведмежому притулку "Синевир" показали весняне пробудження звірів: милі кадри

У національному природному парку "Синевир" на Закарпатті завершився зимовий сон ведмедів. Вони вже почали залишати свої укриття, в яких провели холодні місяці.

Про це розповіли на фейсбук-сторінці НПП "Синевир". У Реабілітаційному центрі бурого ведмедя тварини перебувають постійно, а протягом зими, коли їхнє тіло входить у стан зниженої активності, деякі особини перебувають у тимчасовому сні.

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У "Синевир" прокинулися ведмеді

Клишоногі з першими променями весняного сонця й підняттям температури повітря повиходили зі своїх барлогів, після чого почали розтягуватися, здійматися на лапи та розглядати навколишній світ.

Уже зараз, коли природа оживає, ведмеді повертаються до своєї повсякденної активності та стають більш жвавими і рухливими,

– йдеться в повідомленні.

Першим їхнім завданням є пошук їжі, водні процедури, адже їм потрібно поповнити запаси. Проте, весна для ведмедів – це не лише час для відновлення сил, а й час для соціалізації та розваг.

Як ведмеді прокидалися / Фото НПП "Синевир"

Саме тому після пробудження ведмеді відновлюють свої взаємини з іншими особинами, яких можна зустріти в притулку, обмінюються досвідом та навичками, а також проводять час разом, граючи та вивчаючи один одного.

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