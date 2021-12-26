Природоохоронці у захваті: в нью-йоркському зоопарку народилося 6 комодських варанів

Варани, або дракони Комодо, перебувають від загрозою зникнення, що непокоїть науковців. Проте радісна подія, яка сталась у Бронксі, неабияк потішила охоронців природи – на початку зими на світ з’явилося аж 6 тварин.

Вид, занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, отримав шанс до порятунку. На початку грудня в зоопарку Нью-Йорка вилупилися 6 дитинчат комодського варана.

Читайте також Pro Plan® FortiFlora®: як підтримати імунітет улюбленця під час свят

Новонароджені ящірки можуть стати світлим майбутнім для виду.

Що відомо про варанів Комодський варан може сягати понад 65 кілограмів та 3 метри у довжину. Рептилії отруйні – їх укус може завдати шкоди людям. Окрім того, хижаки – справжні ненажери. Варани можуть поглинати за 1 раз аж 80% маси свого тіла. Живуть тварини в Індонезії.

Зараз лише 350 особин з 1200 у світі можуть розмножуватися, що несе загрозу для цілого виду. Окрім того, варани можуть бути канібалами, що змушує організовувати їм окремі вольєри.

У США народилися комодські варани: дивіться відео

Тваринам загрожує зміна клімату – глобальне потепління та підвищення рівня моря можуть нашкодити варанам.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Зоопарк Бронксу закликав відвідувачів та підписників на ютуб-каналі звернути увагу на те, що тварини потребують захисту та відновлення – це можна зробити, зменшивши забруднення середовища.

Дракони Комодо є одними з найчарівніших видів на планеті, і ці дитинчата стануть майбутнім для цього виду. Вони стануть чудовими послами для своїх диких побратимів, оскільки допоможуть нам підвищити обізнаність про потреби збереження природи,

– зазначив Дон Бойер, куратор герпетології в зоопарку Бронксу.

Дитинча комодського варана / Фото зоопарку Бронксу