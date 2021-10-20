Природа дивує: 9 неймовірних яєць, які вражають своєю красою

Більше ніж 90% тварин, які колись жили на планеті, народжувалися з яйця. Їхня різноманітність донині вражає вчених своїми унікальними пристосуваннями. Які дивовижі підготувала нам природа – у матеріалі.

Що було раніше – яйце чи курка? Відповісти на це питання ми не зможемо, але розповісти про дивовижні яйця, які створила еволюція – залюбки!

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Яйця-смайлики

Життєрадісні личка згодом перетворяться на менш приємних клопів.

Те, що виглядає ротом, насправді є лінією перелому, яка проходить по верхній частині яйцеклітини. Коли клоп готовий з'явитися, яйце відкривається, як люк,

– розповідає біологиня Марія Джустамонд.

Яйця клопів виглядають, ніби смайлики / Фото Minden Pictures

Яйця-горішки

Таке чудове маскування допомагає маленьким комахам-паличкам уникати нападів хижаків. У цих створінь є природний ворог – паразитичні оси, чиї личинки розоряють поклади яєць. Щоб протистояти осам, деякі види комах-паличок виробили яйця, дуже схожі на горішки дуба чи ліщини.

Ембріони комах-паличок маскуються під горішки / Фото Minden Pictures

Феромони, які виробляють ці яйця, приваблюють мурах. Вони думають, що оболонки – справжні горішки, і забирають їх у гнізда, де комахи-палички спокійно розвиваються.

Яйця-човники

Зв’язуючись спеціальними волокнами, яйця деяких видів комарів утворюють своєрідний пліт, який плаває на поверхні води. Спеціальні білки не дозволяють води потопити "човник" та дають яйцям залишатися на плаву.

Увігнуті краї "човника" рятують потомство від бурхливої води / Фото Minden Pictures

Яйця під охороною

Гігантський водяний клоп – безжальна та ненажерлива комаха завбільшки з людську долоню. Та все ж клоп також має батьківські почуття. Коли самка відкладає йому на спину яйця, він сумлінно береже їх. Коли дитинчата вилуплюються з яєць, самець знову шукає собі пару.

Клоп переносить потомство на спині та завойовує увагу самиць / Фото Minden Pictures

Насправді така прикраса у вигляді яєць на спині клопа напрочуд добре приваблює самиць. Вчені припускають, що яйця можуть виступати аналогом яскравого забарвлення у птахів.

З мамою – безпечніше

Також під охороною перебувають і яйця тихоокеанського восьминога. Самка відкладає понад 50 тисяч яєць за раз, а потім ревно захищає їх від нападників. Одне яйце за розміром схоже на рисове зернятко. Самка восьминога особисто прикріпляє кожне до ниток у підводній печері, а потім ретельно очищає їх від паразитів та водоростів. Також мати постійно регулює потік кисневої води, яка допомагає ембріонам розвиватись.

Восьминіг береже яйця до самої смерті / Фото Minden Pictures

На час захисту потомства самка повністю відмовляється від полювань, виснажуючи себе. Врешті-решт, мати численного потомства вмирає, проте маленькі восьминоги житимуть.

Акулячі яйця

Так, акули – це величезні риби, і вони відкладають яйця. Та оболонки, у яких розвиваються плоди – непрості. Вони виглядають, як прозорі мішечки, через які проходить кисень. Ембріон акули сам відповідає за своє життя – йому треба рухати хвостом, промиваючи воду навколо оболонки та отримуючи свіжий кисень.

У цих яєць є специфічні вусики, які здатні обплітатися навколо рослин. Саме покриття надзвичайно пружне – за це відповідає підвищена концентрація колагену.

Яйце акули виглядає як мішечок з ембріоном / Фото Minden Pictures

Після того, як акула вилупилась із яйця, залишки "мішечків" вимиваються на береги. Люди, які знаходять залишки яєць, називають їх "гаманцями русалки".

Масовий нерест

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Деякі види коралів синхронізуються з морськими припливами та розташуванням Місяця – коли настає потрібний час, вони випускають у воду мільйони яєць. Створюючи гігантський нерест, корали забезпечують хижаків більшою кількістю їжі, ніж вони можуть з’їсти. Таким чином корали збільшують шанси вижити хоча б частині свого потомства.

Корали випускають у воду мільйони яєць / Фото Minden Pictures

Чому коралів стає менше Масовий нерест коралів порушився через зміни клімату та хвороби рифів. Популяція коралів катастрофічно зменшилась. Щоб зберегти рифи від знищення, дослідники зберігають їх на закритих територіях чи в акваріумах. Вчені сподіваються, що резервуарні рифи можна буде прищепити для кращого імунітету від екологічних катастроф.

Яйця-мандрівники

Скляна жаба відкладає яйця на нижній стороні листа, розташованого поряд із водоймою. Жаба-самець охороняє потомство, аж поки воно не впаде до води. Цей вид виробляє зовсім небагато яєць, тому їх захист надзвичайно важливий для самця.

Самець береже своїх потомків, аж поки вони не впадуть у воду / Фото Minden Pictures

Тіло скляної жаби напівпрозоре, тому його важко побачити – як хижаку, так і людині. Таким чином невелика популяція продовжує жити у відносній безпеці для себе та своїх пуголовків.

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Прозорі яйця

Ембріони риб-присосок розвиваються під прозорою оболонкою. Їхнє тіло напрочуд добре видно – у яйці можна роздивитися і очі майбутньої риби, і хвіст, обгорнутий навколо, і жовте тіло, яке виглядає, як яєчний жовток.

Яйця риб-присосок прозорі / Фото Minden Pictures

Цей жовток містить вітаміни, жири та мінерали – все що потрібно для нового покоління. Та жовтизну надає не типовий набір речовин, як у курячому яйці, а природні пігменти – каротиноїди. Дослідники припускають, що каротиноїди допомагають захищати ембріонів від пошкоджень ДНК.