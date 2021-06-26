Приголомшили вчених: чому група слонів понад рік мандрує Китаєм

Слони зазвичай пересуваються на невеликі відстані, та група слонів у Китаї вразила вчених. За рік ці тварини пройшли понад 500 кілометрів від свого місця проживання.

Слони почали подорож з національного природного заповідника Сішуанбаньна, що на кордоні з М'янмою та Лаосом. Це трапилось весною 2020 року. Тоді слони вирушили на Північ.

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Слони вже рік у подорожі

За час своєї подорожі слони заходять у міста та села, щоб підживитись. Вони навіть вибивати двері, набігали на магазини, "крали" їжу. Окрім цього, тварини бавились у багнюці, купались в каналі та дрімали посеред лісу.



Слони мандрують невеликою групою понад рік / Фото Getty Images

Кажуть, що нібито слони знову рухаються на Південь країни, та досі важко зрозуміти, чи прямують вони назад та чому взагалі почалась ця подорож.

Вчені вражені поведінкою слонів

Спеціаліст з психології слонів у Гантерському коледжі Міського університету Нью-Йорка Джошуа Плотнік розповів, що це може відбуватись через ресурси чи соціальну динаміку групи.

Це майже напевно пов'язано з потребою в ресурсах – їжі, воді, притулку – і це мало б сенс, враховуючи той факт, що в більшості місць, де азійські слони живуть у дикій природі, зростає присутність людини,

– каже Плотнік.

Також слони матріархальні – найстарша і наймудріша самка очолює групу бабусь, матерів і тіток разом з їхніми синами та дочками.

Цікаво, що після статевого дозрівання самці подорожують поодинці або на короткий час об'єднуються в групи з іншими самцями. З самками вони збираються тимчасово – щоб спаритися, перш ніж знову піти.

У чому незвичність цієї групи

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У групі, яка вже понад рік подорожує – 16-17 слонів. Серед них – 3 самці, які покинули групу тільки нещодавно – 2 пішли місяць тому, а один на початку червня.

Професор та головний дослідник заповідника Сішуанбаньна Ахімса Кампос-Aрсеїз каже, що в цьому немає нічого надзвичайного.

Але я здивований, що він так довго пробув з ними. Мабуть, через незнайому територію. Коли я побачив, як вони йшли в місто чи село, вони рухалися впритул один до одного – це ознака стресу,

– каже професор.

Слони переживають емоції

Слони, подібно до людей, можуть переживати різноманітні емоції – радість від народження, горе через смерть та тривогу на незнайомій території.

До речі, досить незвично й те, що в подорожі народилось 2 слоненят. Ліза Олів'є з організації Game Rangers International, яка займається охороною дикої природи, яка базується в Замбії каже, що слони зазвичай не переходять на інші території, якщо мають народжувати – вони шукають найбезпечніше місце.



У подорожі народилось 2 слоненят / Фото CCTV

Окрім того, світом облетіли фото, де слони сплять разом. Вчені кажуть, що це дуже незвично для дорослих тварин. Зазвичай лягають тільки малюки, а дорослі особини сплять прихилившись до дерева. Це відбувається тому, що вони настільки великі, що у випадку загрози довго піднімаються. Також, коли тварини лежать – відбувається сильний тиск на серце та легені.

Той факт, що вони лежали, свідчить про те, що всі вони були виснажені – повністю – все це повинно бути для них настільки новим,

– розповіла Ліза Олів'є.

Слони понад рік подорожують Китаєм / Фото Xinhua, Getty Images

Це не міграція

У Китаї через боротьбу з браконьєрством популяція тварин зросла. Скажімо, у провінції Юньнань – від 193 особин у 90-х роках до 300 у 2021 році.

Та, через урбанізацію та вирубку лісів, зменшились місця проживання слонів. Тож тварини можуть шукати краще місце для життя, де є більший доступ до їжі.

Слонам щодня потрібно 150 – 200 кілограмів їжі. Тож значну частину свого життя вони проводять у її пошуках.



Слони понад рік мандрують Китаєм / Фото CCTV

До речі, історія слонів набула розголосу в Китаї, тож влада навіть перекривала дороги, щоб направити слонів безпечним маршрутом.

Вчені кажуть, що ця група дозволила зібрати безцінну інформацію та підвищила обізнаністі щодо проблем збереження слонів у світі.

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