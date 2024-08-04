Попередження чи штраф: що загрожує господарям тварин, які не прибирають за ними на вулиці

З метою підтримання громадської чистоти та гігієни, місцева влада нагадує власникам домашніх тварин про їхню відповідальність за прибирання за своїми тваринами. Мовиться про громадські місця, зокрема вулиці, парки та прилеглі території.

Ті, хто нехтує цим обов'язком, можуть зіткнутися зі штрафними санкціями – від попередження до штрафу, залежно від тяжкості правопорушення.

Читайте також Винні їхні "найкращі друзі": мозок собак невблаганно зменшується

Обов'язки власників тварин

Власники тварин зобов'язані дотримуватися правил, викладених у Законі "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також спеціальних правил утримання домашніх тварин, встановлених місцевими органами влади.

Згідно з ними, фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил,

не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб,

не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

Так, відповідними правилами передбачено, що особа, яка супроводжує собаку чи кота, зобов'язана прибирати екскременти за своїми тваринами у під'їздах багатоквартирних будинків, на сходах, у ліфтах та в інших місцях загального користування.



Люди зобов'язані прибирати екскременти за своїми тваринами / Фото Unsplash

Який штраф можуть виписати за невиконання?

Неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях) тягне за собою попередження, або накладення штрафу у розмірі: