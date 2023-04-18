Нерідко хрипи та кашель можуть вказувати на серйозні захворювання вихованця. Тому, кожен власник, повинен знати, які недуги може супроводжувати цей симптом. 24 канал повідомляє, з чим це пов'язано. Зверніть увагу Як правильно гладити котів, щоб їм це подобалося: дієві поради

Як і будь-яка жива істота, кішка може задихнутися і почати кашляти, щоб звільнити дихальні шляхи, стравохід або шлунок. Зазвичай, таке трапляється досить рідко, але, якщо вихованець почав кашляти і хрипіти регулярно, то залишати такий стан без уваги не можна.

Перш за все, кішку потрібно перевірити на наявність гельмінтів і провести лікування тварини. Також, в дихальних шляхах може застрягти чужорідне тіло, яке викликає хрипи і кашель. В цьому випадку слід звернутися до ветеринарної клініки.

При виявленні хрипів та кашлю – слід звернутися до ветеринара / Фото terra.vet

Крім цього, тварини можуть страждати на бронхіальну астму або застудитися. Однак, найнебезпечнішими недугами, які супроводжуються цим симптомом, є захворювання серцево-судинної системи.

Основні причини кашлю у котів та кішок

Так, ветеринарні фахівці виділяють 6 основних причин кашлю:

Бронхіальна астма – це один з різновидів алергії, виникає у кішки на чужорідні компоненти, які можуть міститися в пилу, пилку рослин, вовни інших вихованців, відмерлих частинках шкіри людей, а також в лікарських і хімічних препаратах. Наявність сторонніх предметів в верхніх дихальних шляхах, стравоході або шлунку. Патології серцево-судинної системи. Глистові інвазії – п ід час міграції личинки токсокар потрапляють в легені. Найбільш часто це відбувається у молодих тварин при несвоєчасній дегельмінтизації після відлучення від матері. При цьому кошеня сильно кашляє і може вирвати пінною масою, в якій виявляють паразитів. Також кішка може постійно кашляти через присутність дірофілярій в легеневих артеріях. Інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів – с еред найбільш поширених хвороб виділяють герпес, ринотрахеїт і каліцівіроз. Пневмонія – етіологічними чинниками виникнення пневмонії у кішок є патогенні бактерії, віруси, мікроскопічні гриби, а також такі зовнішні фактори, як переохолодження, вживання холодної їжі, утримання тварини в антисанітарних умовах. Злоякісні пухлини в органах дихання.

Тому, якщо ваш вихованець часто кашляє, то його слід, якомога швидше показати фахівцеві, який призначить кішці відповідне лікування.