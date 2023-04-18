Нерідко хрипи та кашель можуть вказувати на серйозні захворювання вихованця. Тому, кожен власник, повинен знати, які недуги може супроводжувати цей симптом. 24 канал повідомляє, з чим це пов'язано.
Зверніть увагу Як правильно гладити котів, щоб їм це подобалося: дієві поради
Як і будь-яка жива істота, кішка може задихнутися і почати кашляти, щоб звільнити дихальні шляхи, стравохід або шлунок. Зазвичай, таке трапляється досить рідко, але, якщо вихованець почав кашляти і хрипіти регулярно, то залишати такий стан без уваги не можна.
Перш за все, кішку потрібно перевірити на наявність гельмінтів і провести лікування тварини. Також, в дихальних шляхах може застрягти чужорідне тіло, яке викликає хрипи і кашель. В цьому випадку слід звернутися до ветеринарної клініки.
При виявленні хрипів та кашлю – слід звернутися до ветеринара / Фото terra.vet
Крім цього, тварини можуть страждати на бронхіальну астму або застудитися. Однак, найнебезпечнішими недугами, які супроводжуються цим симптомом, є захворювання серцево-судинної системи.
Основні причини кашлю у котів та кішок
Так, ветеринарні фахівці виділяють 6 основних причин кашлю:
- Бронхіальна астма – це один з різновидів алергії, виникає у кішки на чужорідні компоненти, які можуть міститися в пилу, пилку рослин, вовни інших вихованців, відмерлих частинках шкіри людей, а також в лікарських і хімічних препаратах.
- Наявність сторонніх предметів в верхніх дихальних шляхах, стравоході або шлунку.
- Патології серцево-судинної системи.
- Глистові інвазії – п ід час міграції личинки токсокар потрапляють в легені. Найбільш часто це відбувається у молодих тварин при несвоєчасній дегельмінтизації після відлучення від матері. При цьому кошеня сильно кашляє і може вирвати пінною масою, в якій виявляють паразитів. Також кішка може постійно кашляти через присутність дірофілярій в легеневих артеріях.
- Інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів – с еред найбільш поширених хвороб виділяють герпес, ринотрахеїт і каліцівіроз.
- Пневмонія – етіологічними чинниками виникнення пневмонії у кішок є патогенні бактерії, віруси, мікроскопічні гриби, а також такі зовнішні фактори, як переохолодження, вживання холодної їжі, утримання тварини в антисанітарних умовах.
- Злоякісні пухлини в органах дихання.
Тому, якщо ваш вихованець часто кашляє, то його слід, якомога швидше показати фахівцеві, який призначить кішці відповідне лікування.