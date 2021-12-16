"Представляємо Гендрікса": Дженніфер Лопес показала нового домашнього улюбленця

16 грудня 2021 , 20:21
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Джерело:

твітер Дженніфер Лопес

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес розповіла про нового члена сім'ї. У неї та її коханого Бена Аффлека з'явився домашній улюбленець.

Ним став кумедний котик на ім'я Гендрікс. Коротке відео з пухнастиком зірка опублікувала у твітері. 

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У 10-секундному ролику кіт сидить біля різдвяної ялинки та зосереджено дивиться в камеру. Особливу увагу привертають його настовбурчені вушка.  

Представляємо Гендрікса,
– підписала відео Дженніфер Лопес. 

Користувачі мережі гідно зустріли вуханя. Вони вітали котика у новій родині та захоплювалися його поглядом:

  • "Гендрікс дуже милий";
  • "Він виглядає трохи розгубленим";
  • "Привіт, Гендріксе! Ласкаво просимо у сім'ю";
  • "Вітаємо, кицю";
  • "Який він смішний та милий! Гендріксу дуже пощастило";
  • "Як він дивиться. Не можу перестати сміятися".
Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Також у шанувальників Дженніфер Лопес виникло чимало запитань. Найбільше їх цікавило, якої породи котик, а також, купила його зірка чи взяла з притулку. Поки що співачка не дала на них відповіді. 

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Автор: Софія Гусєва