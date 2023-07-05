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Чи дозволяє Wizz Air перевезення тварин у 2023 році?

Офіційно правила перевезення тварин Wizz Air у 2023 році забороняють перевезення будь-яких тварин на своїх рейсах, за винятком собак-поводирів. Це означає, що ви не можете взяти в літак Wizz Air собаку, кота, птаха або іншу тварину, навіть якщо ви готові заплатити за таке перевезення.

Офіційно Wizz Air не пояснює, чому має такі правила перевезення тварин на своїх рейсах. Можливо, це пов'язано з концепцією роботи лоукостера – надавати базові послуги з перевезення з точки А до точки Б за мінімальною ціною з мінімальним пакетом послуг.

Перевезення тварин ускладнює логістику рейсів і може спричинити затримки літаків. Оскільки Wizz Air інтенсивно використовує свої авіалайнери, авіакомпанія могла відмовитися від перевезення тварин, щоб зменшити кількість збоїв у розкладі.

Переліт Wizz Air із собакою

Wizz Air дозволяє перевезення лише собак-поводирів на своїх рейсів для людей з інвалідністю. Така послуга надається безплатно.

Для цього необхідно виконати особливу процедуру:

вказати під час бронювання квитка, що людина планує перевозити собаку-поводиря;

повідомити спеціальний центр допомоги Wizz Air про перевезення собаки-поводиря листом на електрону пошту specialassistance@wizzair.com;

не менше ніж за 48 годин до вильоту відправити до спеціального центру допомоги Wizz Air на електронну пошту specialassistance@wizzair.com свідоцтво про те, що собака є поводирем, та всі ветеринарні документи, які необхідні в країні вильоту та країні прильоту.

Чи дозволяє Wizz Air перевозити тварин в літаку / Фото UnSplash

Скільки тварин можна перевозити літаком Wizz Air?

Wizz Air дозволяє перевезення лише одного собаки-поводиря в літаку. Це означає, що якщо хтось уже забронював квиток і замовив перевезення собаки-поводиря, друга людина з такою твариною не зможе полетіти цим рейсом.

Собака-поводир перевозиться разом із пасажиром у салоні літака і не займає окреме місце. Він розміщується поруч із сидінням пасажира.