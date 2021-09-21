Працював у ДСНС та був кращим на чемпіонатах: унікальну собаку провели на відпочинок

У Тернополі урочисто на заслужений відпочинок провели собаку-рятувальника. Чим унікальний лабрадор-ретривер на прізвисько Бім – читайте у матеріалі.

Відомо, що це був перший собака-рятувальник у лавах ДСНС. За час своєї тривалої службової кар'єри Бім продемонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Крім того, пес працював у зоні АТО.

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Бім зміг стати наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах. А також кращим у національному чемпіонаті, де у темряві віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки. На це йому знадобилося – 4 хвилини.



Бім / Фото Наш День

"Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині, а тепер рятувальники урочисто подякували чотирилапому другові за службу і провели на заслужений відпочинок", – повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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У коментарях до повідомлення, представники ДСНС зазначили, що тепер Бім житиме у свого кінолога.