У пожежній частині на Київщині живе білченя: наймиліше відео дня

У містечку Узин, що в Київській області, рятувальники підібрали білченя. Воно цілком обжилося у пожежній частині і почало підростати.

18 серпня рятувальники по дорозі із виклику помітили на проїзній частині мале білченя. Воно було дуже налякане і потребувало допомоги.

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Білченя, яке живе із рятувальниками

Тваринку забрали з собою та забезпечили тимчасовою оселею з їжею та водою. Так маля відновлювалося і набирало сили. До того ж пухнастик склав компанію рятувальникам у пожежній частині і чарував своєю милістю.

Крихітку годують зі шприца, який він, до слова, вже дуже впевнено і міцно тримає у лапках.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Білченя годують з пляшечки: дивіться відео

Білченя дуже активне і допитливе. Проте, рятувальники зазначають, що воно не їсть нічого, крім молока.

Повний текст публікації ДСНС

Білченя, яке рятувальники Київської області підібрали на дорозі, прижилося в пожежно-рятувальній частині. Тепер у надзвичайників м. Узин нові приємні клопоти.



Кажуть, що пухнастик дуже активний та допитливий, але не їсть нічого окрім молока.



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