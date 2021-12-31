Повні сани іграшок: показали відео, як щасливі собаки з притулку обирають подарунки

Ці песики отримали справжнє різдвяне диво: їм дали цілий причеп з іграшками й дозволили обирати собі будь-яку. Дивіться, які вони радісні та веселі.

Щороку працівники Спільноти кращих друзів тварин, що у США, збирають цілий причеп іграшок і дарують їх собакам із притулку. Кожен хвостик може сам обрати, що йому довподоби.

Актуально Як зробити так, щоб кіт дав спокій ялинці: розважте улюбленця з ласощами Felix® Party Mix®

Собаки обирають подаруночки

"Санки Санта Клауса" приїжджають до собак в притулку вранці на Різдво. Тільки погляньте на милих собак, які радісно стрибають в причеп, щоб обрати подаруночки. Окрім іграшок, волонтери привозять і предмети догляду: ліжечка та повідки для тварин.

Не дивно, що відео з песиками стають вірусними в мережі. Найпопулярніше з них назбирало майже 5 мільйонів переглядів.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Щасливий пес обрав іграшку: дивіться зворушливе відео

Схоже Особливий подарунок: що допомогло хворому цуцику нарешті встати на лапки

Кожна іграшка знаходить свого власника. Котиків теж не ображають – волонтери провозять подарунки і їм.

Ще один пес радіє подаруночкам: миле відео

Притулок для тварин в Дубліні зробив подібну акцію

Там песиків впускали до кімнати по одному, щоб ті мали змогу обрати собі подаруночки.

Деякі тварини нервувалися і шукали підтримки, а інші – одразу хапали те, що сподобалося.

Миле відео з собаками зібрало 180 тисяч переглядів.

Собака плив 10 кілометрів рікою Дністер, щоб знайти господаря: дивіться відео