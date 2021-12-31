Повні сани іграшок: показали відео, як щасливі собаки з притулку обирають подарунки
Джерело:Daily Paws
Ці песики отримали справжнє різдвяне диво: їм дали цілий причеп з іграшками й дозволили обирати собі будь-яку. Дивіться, які вони радісні та веселі.
Щороку працівники Спільноти кращих друзів тварин, що у США, збирають цілий причеп іграшок і дарують їх собакам із притулку. Кожен хвостик може сам обрати, що йому довподоби.
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Собаки обирають подаруночки
"Санки Санта Клауса" приїжджають до собак в притулку вранці на Різдво. Тільки погляньте на милих собак, які радісно стрибають в причеп, щоб обрати подаруночки. Окрім іграшок, волонтери привозять і предмети догляду: ліжечка та повідки для тварин.
Не дивно, що відео з песиками стають вірусними в мережі. Найпопулярніше з них назбирало майже 5 мільйонів переглядів.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
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Кожна іграшка знаходить свого власника. Котиків теж не ображають – волонтери провозять подарунки і їм.Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.
Ще один пес радіє подаруночкам: миле відео
Притулок для тварин в Дубліні зробив подібну акцію
- Там песиків впускали до кімнати по одному, щоб ті мали змогу обрати собі подаруночки.
- Деякі тварини нервувалися і шукали підтримки, а інші – одразу хапали те, що сподобалося.
- Миле відео з собаками зібрало 180 тисяч переглядів.
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