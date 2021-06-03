Повернення до роботи в офісі: як підготувати до цього свою собаку

Повернення в офісний режим роботи може стати випробуванням не лише для людей, а й для домашніх тварин. Собаки звикли бачити своїх господарів вдома і їхня відсутність здатна викликати у них тривогу.

Особливе занепокоєння у фахівців викликають ті вихованці, які народилися чи були прийняті у сім’ю під час карантину. Ці тварини більше схильні стресувати при розлуці і їм може знадобитися додаткова підтримка.

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Ознаки тривоги у собаки

Ветеринарна біхевіорістка з Лос-Анджелеса Рейчел Маламед зазначає, найпоширенішими ознаками є деструктивна поведінка, зокрема:

жування речей, копання або дряпання, спроба втекти з огорожі або кімнати, надмірний гавкіт, виття або ниття, що виникають, коли собаки залишаються поодинці;

більш тонкими реакціями є постійне ходіння, задишка, очікування господаря біля дверей чи вікон. Також тварина може не їсти, поки вас немає вдома.

Якщо ви не впевнені, як ваша собака справляється з вашою відсутністю, ветеринарка радить встановити камеру, щоб поспостерігати за поведінкою своїх вихованців.

Як підготувати собаку заздалегідь

Не варто чекати, коли ви повернетеся в офіс, каже професорка поведінки та благополуччя тварин з коледжу ветеринарної медицини університету Пердью Кендіс Кроні. Почніть готувати свою собаку вже зараз.

Тварини добре почуваються, коли у них є послідовні та передбачувані процедури. Отже, якщо час годування, ігор, відпочинку та фізичних вправ зміниться, коли люди повернуться на роботу, ці зміни слід вносити задовго до цієї дати. Поступовий перехід до нового графіка протягом декількох тижнів допоможе собакам легше адаптуватися,

– зазначає професорка.



Заздалегідь підготуйте собаку до розлуки / Фото unsplash

Ось кілька речей, які ви можете зробити заздалегідь.

Поки ви все ще вдома, пропрацюйте короткі вправи на самостійність, поступово збільшуючи тривалість і відстань.

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.

Кроні радить залишити собаку в іншій кімнаті з улюбленими іграшками та ласощами, які привернуть його увагу на той період, коли ви працюєте. Вона зазначає, що такі предмети допоможуть тварині пов’язати ці незалежні моменти з чимось веселим та позитивним.

Як тільки ваш собака виробить певну терпимість, потренуйтеся виходити з дому на дуже короткі проміжки часу.

Для початку вистачить 5 – 10 хвилин. Потім поступово збільшуйте цей період зі зручною для тварини швидкістю.

Мета полягає в тому, щоб ваш собака мав позитивний досвід і не зазнавав стресу під час цих вправ,

– наголошує професорка.

Виберіть собаці комфортне місце

Перед тим, як піти на роботу, Рейчел Маламед радить залишити собаку в безпечному та звичному для нього місці. Насамперед це потрібно для його комфорту, а також безпеки. Річ у тім, що обмеження інколи можуть викликати надмірну тривогу і навіть призвести до травм, бо собака намагатиметься врятуватися.

Також потрібно знизити їхню чутливість до таких сигналів, як одягання, взування чи звук автомобіля. Ці ознаки стають провісниками того, що ви залишаєте їх, і часто собаки починають відчувати стрес. Щоб уникнути цього, продемонструйте цю процедуру кілька разів тоді, коли насправді вам не потрібно нікуди їхати.



Оберіть собаці комфортне місце / Фото unsplash

Уникайте надмірної суєти під час привітання і прощання

Якщо ви вітаєтеся чи прощаєтеся з собакою занадто довго, або ж надмірно емоційно, ваш вихованець набирається енергії, яка може посилити їхню тривогу.

Коли ви прийдете додому, почекайте, поки ваш собака заспокоїться, а потім спокійно привітайтеся з ним,

– каже Маламед.

Не забувайте також винагороджувати тварину похвалою або фізичним дотиком у той час, коли вона не шукає вашої уваги, наприклад, коли просто лежить на дивані або тихо грається з іграшкою. Це допоможе укріпити спокійну поведінку.

Перш ніж піти

Перед тим, як піти на роботу, професорка Кроні радить виділити час на ранкову прогулянку та ігри зі своїм цуценям. Ці заняття втомлять його і він буде спати, поки вас немає.

Залишіть собаці улюблені іграшки та ласощі, якщо ви їдете на день.

При можливості знайдіть людину, яка зможе опівдні вигуляти вашого вихованця.

Ви також можете залишити включеним на низькій гучності телевізор чи радіо, щоб створити заспокійливий фон.

Перед роботою пограйте з собакою, щоб він спав, коли вас не буде вдома / Фото unsplash

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Повернувшись додому

Якщо ви виявите забруднений килим, подряпини на меблях чи іншу шкоду в домі, в жодному разі не карайте за це свого вихованця. Адже, каже ветеринарка, це лише посилить його стурбованість та зруйнує зв’язок, який ви будували впродовж цих кількох тижнів.

Ця поведінка походить від фізіологічної реакції на стрес, яку вони не можуть контролювати,

– пояснює Маламед.

Однак, якщо ваш улюбленець буде і надалі демонструвати ознаки тривоги при розлуці, вона радить звернутися до свого ветеринара або біхевіоріста. Без втручання тривога з часом може погіршитися і стати потенційною проблемою безпеки та добробуту для вихованця, каже Маламед.