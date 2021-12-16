Постійна клієнтка: білка щодня приходить до ресторану за порцією картоплі фрі – кумедні фото

Білочка, що мешкає в американському штаті Міннесота, стала постійною клієнткою ресторану мережі Burger King. Улюбленим обідом тваринки є свіжоприготована картопля фрі.

Про любительку фастфуду розповів у мережі чоловік на ім'я Джефф Клатч. На своїй сторінці у фейсбуці він написав, що одного разу захотів пообідати гамбургером, тож заїхав у Burger King.

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Він чекав на своє замовлення в автомобільній черзі, коли помітив білку, яка сиділа біля вікна оператора. Спершу це видалося чоловікові дивним, але раптом він побачив, як з вікна висунулася рука з картоплею фрі. Недовго думаючи, білка забрала частування та відійшла з ним у бік, аби ніхто не заважав їй обідати.

Її помітили й інші люди, які стояли в черзі. Джефф зауважив, що чув сміх з інших автомобілів, але тваринка на це не зважала. Чоловік зробив кілька фото та опублікував їх у мережі. Виявилося, що він не перший, хто зустрівся з білкою. Ба більше, вона приходить до Burger King щодня, аби підживитися улюбленою картопелькою.

Білочка щодня приходить на обід у Burger King / Фото Джеффа Клатча

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Інших користувачів мереж розсмішив та вразив практичний підхід білочки до обіду. У коментарях вони захоплювалися гризункою та її любов'ю до картоплі фрі:

"Це так мило";

"Розумна білка! Їй навіть не потрібно за це платити";

"Дуже мило, недивно, що вона така пухкенька";

"Це моя тотемна тварина";

"Це зробило мій день".

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Текст публікації Джеффа Клатча

Сьогодні мені захотілося гамбургера на обід. Проїжджаю і бачу, що ця білка просто стоїть біля вікна. Було трохи дивно, аж поки я не побачив, що з вікна висовується рука з картоплею фрі. Білка підходить і бере їжу просто з руки. Я почув сміх з машини позаду мене. Це добре. Я люблю картоплю фрі, то чому білці не можна її любити?

Чудове шоу, щасливих свят вам, Burger King.