Що ви знаєте про породи собак із кіно: пройдіть тест

Собаки – невід'ємна частина кінематографу й ідеальні герої кіно. Часто їхні вчинки, що впливають на сюжетну лінію, напряму пов'язані із особливістю породи.

Чимало людей, подивившись стрічку, починають захоплюватися якоюсь породою і планують завести "собаку, як у фільмі…" Вівчарки, лабрадори, хаскі і джек-рассел-тер'єри навіть підыймалися у ціні після якогось фільму, в якому були головними героями.

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Пропонуємо вам пройти тест про породи найвідоміших собак із фільмів, мультиків і серіалів.

Тест про породи собак із кіно

Найвідоміші собаки-герої кіно

У цьому тесті є питання про чи не найпопулярніші фільми, у яких грали собаки. Принаймні половину стрічок із цього переліку мав бачити кожен. Деякі із цих стрічок називаються на честь головних героїв – песиків.

Якщо ж ви забули кличку песика, яка не лягла у назву фільму, то наводимо перелік:

Майло із "Маски";

Джеррі Лі з "К-9";

Саманта із "Я, Легенда";

Белла зі "Шлях додому";

Енцо із "Очима собаки";

Бейлі із "Подорож хорошого собаки".