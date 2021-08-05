Песики-сфінкси: породи собак, які не мають шерсті

Якщо лиса порода котів сфінкс відома майже усім, то безшерсті породи собак не є такими популярними. Втім, деякі породи "голих собак" мають тисячолітню історію.

Такі собаки мають гени, через які вони повністю позбавлені шерсті або мають її у незначній кількості. Вони різняться за зовнішнім виглядом та характером, але більшість голих порід собак, як правило, досить ласкаві.

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Американський голий тер'єр

Це невеликий песик із відносно молодим корінням. Починаючи з 1970 років таких тер'єрів вибірково розводили через шкіру без шерсті. Втім, деякі американські голі тер'єри досі народжуються зі світлою шерстю. Таких песиків буває 2 – 3 у приплоді.

Ці собаки, як правило, досить розумні, активні та грайливі. Вони виростають у хороших сімейних собак і вправно ловлять дрібних гризунів.



Американський безшерстий тер'єр / Фото з animals.net

Китайський чубатий собака

На відміну від першої породи, китайські чубаті мають тисячолітню історію походження. Ці собаки мають пучки волосся на голові, вухах, лапах і хвості. Вони є представниками гіпоалергенних порід і часто стають супутниками життя алергіків.

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Ці собаки, як правило, дуже люблячі та ласкаві, хоч водночас є енергійними шибайголовами.



Чубаті собаки є однією з найвпізнаваніших порід / Фото з dailypaws

Голий чихуахуа

Чихуахуа без шерсті є тією самою породою, що й чихуахуа з хутром. Вони мають рідкісний генетичний дефект, через який залишаються без шерсті. Таким чином, їх темперамент такий же, як у будь-якого іншого чихуахуа.



Голий чихуахуа / Фото з Pinterest

Зазвичай, вони дуже прив'язуються до родини і ретельно охороняють свою територію. Важливо знати, що безшерстий різновид схильний до проблем зі шкірою. Голі чихуахуа також легко можуть застудитися.

Шолоїцквінтлі

Шолоїцквінтлі походять із Мексики, тому їхня друга назва – мексиканський голий собака. Саме через відсутність шерсті їх, як і чубатих собак, вважають гіпоалергенними.

Вони також мають давню історію: це ацтекська порода, яка датується тисячами років. Собаки, як правило, лояльні і пильні, що робить їх чудовими сторожовими.



Майже у кожному приплоді все ж народжується собака із шерстю / Фото з Shutterstock

Перуанський голий собака

Ця порода виникла в Стародавньому Перу, де її переважно тримали як собаку-компаньйона. Вони зазвичай дуже ласкаві і захищають свою сім'ю. Перуанські голі собаки, які ще мають другу назву – "перуанська орхідея інків" також є спортивними маленькими собачками, яким потрібно багато вправ, щоб виснажитися.

У деяких представників породи може бути допустимий чубчик білого, жовтого чи коричневого кольору.



Перуанський собака з легким "ірокезом" на чолі / Фото з wikiwand.com

Аргентинський собака Піла

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Піла – близький родич перуанської собаки. Ця рідкісна порода, яка має три розміри і в основному зустрічається в Аргентині. Як правило, ці собаки ласкаві, грайливі та адаптуються до нового середовища.

Хоча переважно вони не мають хутра, деякі собаки мають невеликі пучки хутра на маківці та на хвості.



Піла ззовні дуже схожий на перуанського собаку / Фото з wikipedia.org