10 порід кішок, за якими дуже складно доглядати

Якщо ви новачок і ніколи не тримали вдома кішку – найкраще обирати серед простих та невибагливих порід. Розповідаємо про котів, догляд за якими є справжньою наукою, яку потрібно опановувати протягом тривалого часу.

Складність чи простота догляду за кішкою залежить від багатьох факторів. Це і хвороби, притаманні тій чи іншій породі, і рівень енергії, і кількість шерсть та схильність до алергій.

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Коти-брахіцефали



Коти-брахіцефали можуть мати досить слабке здоров'я / Фото Pikabu

У представників цих порід укорочена морда, через що можуть виникати проблеми з диханням та серцево-судинною системою. Короткі щелепи нерідко призводять до захворювань зубів.

Це такі породи:

персидські коти,

екзоти,

гімалайська кішка,

Коти зі складними характерами



Деякі породи мають складний і незалежний характер / Фото Litbro

Ці коти можуть проявляти свій непростий характер. Сіамські кішки схильні до мстивості, вони не люблять, коли їм приділяють надто багато уваги. Сфінкси та балійські кішки бувають надто голосними.

Окрім того, сфінкси чутливі до протягів і мають схильність до набору зайвої ваги – тому за їх харчуванням потрібно стежити дуже ретельно.

До цих порід належать:

сіамська кішка,

сингапурська кішка,

балійська кішка,

сфінкс.

Кішки зі схильністю до захворювань

Мейн-кун



У мейн-кунів бувають проблеми із серцем / Фото Zoodoma

Через свої розміри мейн-куни нерідко страждають на проблеми із серцем. Також у цієї породи можуть виникати проблеми із суглобами та м'язова атрофія.

Бірманська кішка

За даними PDSA, бірманці – порода котів, у яких найчастіше розвивається діабет.

Ця хвороба може призвести до слабкості, сліпоти, надмірного апетиту та спраги. Іноді тваринам, що мають таке захворювання, потрібні щоденні ін'єкції інсуліну.

Шотландські висловухі коти

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Висловухі коти можуть мати дефекти суглобів / Фото Kinpet

Генетичний дефект, що "дарує" котикам фірмові складені вуха, також призводить до дефектів кісток та суглобів. Котики цієї породи можуть хворіти складним та болючим артритом.