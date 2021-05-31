10 важливих порад від ветеринара: що має знати кожен власник тварини

Ветеринар Олександр Стрижаков дає поради усім господарям пухнастих (і не дуже) улюбленців. Що повинен робити кожен для своєї тваринки?

Перед тим, як принести у дім кошеня, цуценя, папугу, черепаху або іншу тваринку, прочитайте ці поради. Вони формують у власників почуття відповідальності та розуміння, як правильно доглядати улюбленця.

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Ветеринар Олександр Стрижаков / Фото instagram.com/astr_vet

Як не потрібно обирати улюбленця

Не купуйте породистих тварин, побачивши випадкове оголошення в інтернеті. Пам'ятайте, що чистокровна кішка або собака коштують дорого, і варіанти за низьку ціну можуть виявитися обманом.

Ретельно перевіряйте стан здоров'я тваринки

Якщо ви купуєте породисту тварину, вимагайте ветеринарний паспорт та переконайтеся, що в малюка немає генетичних захворювань, які передаються від батьків.

Якщо ви берете улюбленця з притулку, дізнайтеся, чи немає там спалахів інфекційних хвороб, а також обов'язково розпитайте про щеплення та стерилізацію, які могли робити тварині.

Не беріть додому тварину молодше 3 місяців

Часто недобросовісні заводчики хочуть продати цуценят віком від 1 місяця, щоб не годувати малюків далі. Але такі малюки надто беззахисні та несоціалізовані. Купуйте цуценят і кошенят у віці від 3 місяців, після того, як їм зробили усі необхідні щеплення.

Регулярно вакцинуйте тварину



Регулярно вакцинуйте тварину та робіть профілактику паразитів / Фото Unsplash

Навіть якщо улюбленець не гуляє на вулиці, збудники хвороб можуть потрапити в дім на одязі та взутті. Тому обов'язково дотримуйтеся схеми вакцинації відповідно до віку тварини. Не забувайте клеїти наклейки у ветеринарний паспорт – він може знадобитися вам, наприклад, для виїзду закордон.

Поставте на вікна захисні екрани

Коти прагнуть полювати за комахами та птахами з вікна. Жоден кіт не застрахований від падіння. Звичайні москітні сітки не врятують вашого котика, тому оберіть варіанти, які улюбленець не зможе зламати або прогризти.

Проводьте дегельмінтизацію

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Навіть якщо ваш песик або кішка не виходить на вулицю, все одно позбувайтеся паразитів у них. Не забувайте також про антигельмінтні препарати для себе та членів своєї родини

Годуйте якісною їжею

Незалежно від того, годуєте ви тварину натуральною їжею чи кормом, не обирайте найдешевші варіанти. Якісний корм створюють ветеринарні лікарі, і в ньому є усі необхідні речовини та мікроелементи. Якщо ж ви обираєте натуральну їжу, то пам'ятайте, що це мають бути не кістки й недоїдки з людського столу, а повноцінний раціон зі свіжих продуктів.

Стерилізуйте улюбленця



Стерилізація є корисною для улюбленців / Фото Unsplash

Стерилізація продовжує життя улюбленцю і позбавляє його багатьох можливих проблем зі здоров'ям. Стерилізовані тварини більш прив'язані до господарів і не тікають із дому в пошуках пари.

Якщо хочете взяти тварину з вулиці, відведіть її до ветеринара

Ви повинні пам'ятати, що врятований песик або кіт може мати чимало проблем зі здоров'ям. Вам може знадобитися чимало часу й сил, щоб "поставити його на лапки". Не намагайтеся лікувати тваринку з вулиці самостійно, нехай її стан обов'язково оцінить ветеринарний лікар.

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Не відтягуйте з візитами до клініки



Не відкладайте візит до ветеринара / Фото instagram.com/astr_vet

Якщо улюбленець поводиться нехарактерно, негайно йдіть із ним до лікаря. Краще зайвий раз прийти й переконатися, що все добре, ніж запустити хворобу.

Навіть такі незначні зміни в поведінці, як притискання вух, нахиляння голови, відмова від частини порції їжі тощо, можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.