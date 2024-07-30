Неправильне поводження з бродячими собаками: в популярній країні за це загрожує в'язниця

Наразі парламент Туреччини обговорює законопроєкт, який може призвести до того, що муніципальним службовцям загрожуватиме до двох років ув'язнення. Це відбудеться за неналежне поводження з безпритульними собаками.

У Туреччині ув'язнюватимуть за неправильне поводження з бродячими собаками

Влада Туреччини повідомила, що вулицями країни блукає близько 4 мільйонів безпритульних собак. Випадки нападу цих собак на людей фіксуються майже щодня.

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Правляча Партія справедливості та розвитку запропонувала законопроєкт, який спочатку передбачав евтаназію безпритульних собак через 30 днів після того, як вони потрапляють до притулку, якщо їхні господарі не знайдені. Ця пропозиція викликала широкий резонанс серед громадськості, що призвело до вилучення терміну "евтаназія" з документа.

Тепер щодо безпритульних тварин, які становлять загрозу життю та здоров'ю людей або страждають на невиліковні захворювання, застосовуватимуться статті закону про ветеринарні послуги, але рішення про приспання прийматимуть лише фахівці,

– йдеться у повідомленні.

У новому законопроєкті планується:

заборонити практику залишення безпритульних тварин поза притулками,

вимагати обов'язкову реєстрацію всіх тварин до кінця 2025 року,

відкриття притулків у великих містах і муніципалітетах до кінця 2028 року.

Також накладатимуть штрафи до 60 тисяч турецьких лір (1 825 доларів) на власників домашніх тварин, які кидають своїх тварин або погано з ними поводяться, а також на тих, хто не реєструє своїх котів і собак у базі даних Міністерства сільського господарства.

При цьому депутати від відомої опозиційної Народно-республіканської партії оголосили про свою відмову дотримуватися положень законопроєкт, якщо той ухвалять. Попри їхню опозицію, він був успішно прийнятий після дводенних дебатів, які часто зривалися.

Законопроєкт набуде чинності після того, як президент Туреччини підпише відповідний указ і офіційно опублікує його в офіційній газеті країни "Resmi Gazete".