Помирали від хвороб та голоду: жінка витратила 500 тисяч гривень на порятунок двох кошенят

Британка витратила близько 14 тисяч фунтів стерлінгів за рік, аби врятувати двох кошенят. Жінка знайшла їх голодними та хворими під час відпочинку й не змогла покинути.

Британка Келлі Вокер вирішила з'їздити на відпочинок після важкого розлучення з чоловіком. Жінка полетіла в тур до Анталії, де на скелях поруч з пляжем знайшла двох кошенят. Згодом назвала їх Делайла та Харрієт.

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Чотирилапі були в страшному стані та вмирали від голоду та хвороб. Келлі не змогла їх покинути, тому почала щодня підгодовувати, аби тварини до неї звикли.

Коли коти перестали її боятися, жінка відвезла їх до ветеринара. За повне медичне обстеження вона заплатила 3 тисячі фунтів (понад 100 тисяч гривень). Крім того, їх вакцинували, стерилізували та підготували до поїздки до Великої Британії.

Мені потрібні були гроші, але я не могла залишити кошенят без допомоги. Під час локдауну люди купували собак за тисячі фунтів. Я зробила більше, врятувала 2 життя,

– пояснила Келлі.

Келлі вирішила летіти додому через Румунію, проте її не випустили з країни через обмеження, які запровадили у зв'язку з COVID-19. Жінку відправили на самоізоляцію до хостела, що був при аеропорті. При цьому шансів полетіти з кошенятами не було. Келлі повідомили, що Делайлу та Харрієт доведеться або викинути назад на вулицю, або приспати.



Келлі з кошеням / Фото Kelly Walker

Жінка змогла домовитися, аби її улюбленців розмістили у готелі для тварин. Їй довелося заплатити величезні кошти, адже чотирилапі проживали там 10 місяців.

Коли Келлі повернулася за котами, її чекало ще одне розчарування. Туреччина запровадила суворі обмеження на перевезення тварин, про які вона не знала.

"Я була розбита. На той момент я витратила на кошенят 12 тисяч фунтів (понад 420 тисяч гривень), ходила у всі авіакомпанії, просила, але отримувала одну й ту саму відповідь", – повідомила Келлі.

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Згодом жінка звернулася за допомогою до зоозахисників, які змогли організувати перевезення кошенят із Туреччини до Великої Британії. Це допомогло Келлі нарешті заселити улюбленців до їх нового дому.

Дивіться відео зустріч Келлі з кошенятами:

У підсумку вона витратила 13700 фунтів стерлінгів (понад 480 тисяч гривень), аби врятувати та перевести Делайлу та Харрієт. "Я не заробляю великих грошей, я простий перукар. І так, я витратила на них цілий стан, але відчуваю, що зробила щось варте", — підсумувала Келлі.