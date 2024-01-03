Померла найстаріша курка у світі, занесена до Книги рекордів Гіннесса: скільки їй було років

У Мічигані, що у США, різдвяним ранком померла найстаріша курка у світі. Її звали Арахіс.

Господиня курки Марсі Дарвін заявила, що дуже сумує за своєю улюбленицею і навіть розмістила в мережі "некролог". Що треба знати про довгожительку, яка занесена до Книги рекордів Гіннесса – читайте далі!

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Найстарішій курці у світі був 21 рік

Арахіс померла у віці 21 року уві сні на руках своєї господині на Різдво.

Я щиро сумую за її втратою. Вона була чудовою маленькою пташкою і залишила порожнечу в нашому домі та серцях,

— сказала господиня.

Арахіс з господинею / Фото darwinmarsi.substack.com

Нещодавно Дарвін навіть розмістила в інтернеті "некролог" курці, якою вона опікувалася і якій присвятила свою книжку "Моя дівчинка Арахіс і я".

Марсі розповіла, що виростила Арахіс із маленького курчати. Птах прожив винятково довге життя для курки. Вона була сумішшю порід бельгійської д'Юккль і Нанкін.

Арахіс у 2002 році / Фото darwinmarsi.substack.com

За словами Дарвін, щоб гарантувати своїй вихованці довге і здорове життя, вона забезпечила їй поживну дієту: змішувала йогурт із подрібненими таблетками вітаміну D і давала як ласощі свіжі фрукти та овочі. Усе це допомагало Арахісу підтримувати гарне здоров'я.

Курка була занесена до Книги рекордів Гіннесса

Нещодавно Арахіс отримав всесвітнє визнання як найстаріша жива курка у світі. Птаха було занесено до Книги рекордів Гіннеса, у віці 20 років.

Померла найстаріша курка у світі, занесена до Книги рекордів Гіннесса / Фото darwinmarsi.substack.com

Відтоді Дарвін присвятила життя поширенню історії своєї улюблениці через газетні інтерв'ю, виступи на телебаченні, радіопрограми та подкасти.

Марсі також сказала, що отримала повідомлення з розрадами звідусіль. Їй було приємно знати, що у світі так багато добрих людей. Водночас були й зовсім байдужі люди, які ще й глузували з жінки.