Чим померанський шпіц відрізняється від німецького, і чому FCI не визнає його окремою породою

Одна з найавторитетніших кінологічних організацій FCI (Міжнародна кінологічна асоціація) не виокремлює померанського шпіца в окрему породу. Натомість американські спільноти собаководів так не вважають і наводять численні списки аргументів на користь відокремлення померанів.

Відмінності між німецьким та померанським шпіцом все ж є, це визнає і сама FCI. Втім, у переліку порід померани – лише підвид німецьких шпіців.

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Походження обох шпіців

Німецький шпіц і померан мають одне і те ж походження. Скоріш за все, вони походять від собак, що тягли сани в Арктиці. Вони пов'язані з вольфшпіцом, норвезьким елкгаундом та самоїдами. Не даремно вони навіть зовнішньо нагадують мінікопії останніх.

На початку виведення померанці були більшими собаками, і їх використовували для полювання, скотарства та майже всього іншого, що вимагали від них господарі.

Німецький шпіц був вперше зареєстрований в XV столітті в німецькому районі Померанії. Цих собак використовували у сільському господарстві найбідніших верств суспільства.



Предків шпіців використовували у сільському господарстві / Фото з Unsplash

Шпіци отримали надзвичайну популярність у XVIII столітті завдяки королівській увазі. Відомою покровителькою німецьких шпіців стала англійська королева Вікторія. Втім, їй подобалися найменші представники породи.

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В Італії їй зустрівся крихітний песик цієї породи. Згодом її життєвим заняттям стало створення набагато менших шпіців, ніж були відомі на той час. Так і заклалися основи для формування померанського шпіца – меншого песика, ніж німецький шпіц.

Селекціонери, приступивши до роботи, вивели мініатюрних представників породи, які мають ефектну зовнішність і вишукану пухнасту шерсть.



Німецький і померанський шпіци / Колаж з loveyourdog.com

Через кілька десятиліть американські вчені додали карликовим песикам деякі штрихи. Відтак різниця стала очевидна: відрізнити споконвічних представників від нинішніх можна досить просто.

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Як у FCI характеризують померанського шпіца

На офіційному сайті Міжнародної кінологічної асоціації у переліку порід не знайти окремого документу для померанського шпіца. Річ у тім, що його вважають лише різновидом німецького шпіца. Інформацію про померанського, або іграшкового шпіца, можна прочитати в описі породи "Німецький шпіц".

Поряд із померанцем у документі також наявний опис середнього, або міттель шпіца. Як пояснюють кінологи цієї організації, "померанський" – це назва німецького шпіца у не німецькомовних країнах.



Стандарт породи німецького шпіца за FCI / Скриншот

Серед головних відмінностей FCI зазначає пропорції тіла. Так, у стандарті породи німецький шпіц має співвідношення висоти в холці до довжини тіла – 1:1, а відношення довжини морди до довжини

черепа – приблизно 2:3. Тим часом у померанського шпіца – співвідношення висоти в холці таке ж, а щодо довжини черепа зазначений стандарт 2:4.

Натомість американські кінологічні організації вважають померанських шпіців окремою породою. Австралія, Великобританія, США та Канада відносять померанців до категорії іграшкових собак. На виставках вони беруть участь у групі "Toy".

Основні відмінності померанського і німецького шпіців

Померанський і німецький шпіц рызняться в таких характеристиках:

історія походження;

розмір тулуба;

форма голови;

шерсть;

забарвлення хутра;

кількість зубів;

форма хвоста;

постановка передніх лапок;

спосіб розведення.

Череп німецького шпіца за формою нагадує лисячий. Мордочка вузька, а лобова лінія згладжена, від чола до мордочки плавний перехід, який дуже слабо виражений. Вушка гостренькі, близько посаджені один до одного. Холки, що нагадує шапку, на голові немає, а шерсть гладка.



Померанський шпіц / Колаж з pomeranian.org

Череп померанського шпіца за формою нагадує ведмежий, тільки в мініваріанті. Помітно чіткий виражений перехід від лобової частини до мордочки. Вушка гостренькі, невеликого розміру, широко поставлені один від одного. Шерсть покриває голову повністю і нагадує шапку. Уся морда покрита густою, що стирчить в різні боки, шерстю.

Вуха померанця маленькі, розташовані далеко один від одного і більше зрушені до боків голови. Для німецьких представників характерна близька посадка вух, розмір яких досить великий.



Німецький шпіц / Колаж з pomeranian.org

Подібні за характером

Незважаючи на те, що вони виглядають по-різному, їхній темперамент схожий. Обидві породи неймовірно енергійні, завжди стрибають навколо і жвавими.

І померанці, і німецькі шпіци – істоти допитливі та соціальні. Вони прагнуть подружитися з усіма. Вони також виявляють сильну прихильність до своєї родини, не люблячи нічого більше, ніж провести лінивий день, дрімаючи на колінах хазяїна.