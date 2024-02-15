Закохані пінгвіни на синьо-жовтому заході сонця: полярники замилували мережу фото пернатих

Пінгвіни вважаються одними з найвірніших тварин з найромантичнішими звичками у світі птахів. Пернаті знаходять пару раз і на все життя.

До Дня Валентина, який святкували 14 лютого, у Національному антарктичному науковому центрі показали кадр неймовірної краси. На фото закохані пінгвіни на тлі синьо-жовтого заходу сонця.

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Закохані пінгвіни на синьо-жовтому заході сонця

Українські полярники закликали цінувати кожну мить поруч з коханими. Адже як би не було зараз складно, ми ніколи не повернемо час назад, щасливі хвилини разом зігріватимуть спогадами навіть у найтриваліших розлуках.

Нехай Кохання переможе зло і темряву. А фото закоханих пінгвінчиків на тлі синьо-жовтого антарктичного неба дасть нам ще більше віри в цю Перемогу,

– підписали фото полярники.

Закохані пінгвіни на синьо-жовтому заході сонця / Фото Сергія Глотова

В Одесі обрали пару року серед тварин

В Одеському зоопарку 13 лютого закінчилося голосування за найромантичнішу пару тварин на честь Дня святого Валентина 2024 року.

Загалом було представлено 9 кандидатів. У конкурсі брали участь вівці, рибки, гуси, білі леви і лебеді, а також верблюди і фламінго. Але перемогу здобула пара овець.