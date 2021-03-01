Любить гратися і їсти: в екопарку під Полтавою народилася лама

Ці тварини дуже дружні: в екопарку лами товаришують з вівцями й козами. 2 тижні тому в парку сталося поповнення – народилося ламеня.

За 2 тижні малюк лами став удвічі більшим. Окрім мами, вихованням дитинчати займаються й інші дорослі лами. Новонароджене ламеня – дівчинка.

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Новонароджена лама разом з дорослими тваринами / Фото Суспільне Полтава

Тварина одразу почала демонструвати свою жвавість і веселий характер. Вона бігає по усіх закутках екопарку, а також товаришує з вівцями й козами.

Зараз маленька лама важить близько 20 кілограмів і має зріст майже метр. Коли народилася, була вдвічі меншою. Ламеня має кумедну мордочку чорного кольору.



Ламеня має дуже допитливий характер / Фото Суспільне Полтава

Новонароджена тварина їсть протягом усього дня. Зараз основу її раціону становить материнське молоко. Але лама вже потихеньку пробує сіно й іншу їжу, яку дають дорослим тваринам.

Більшу частину дня ламеня проводить поруч із мамою. Але часом поводиться як дитина – тікає від мами й гуляє з іншими тваринами. Воно дуже цікаве і намагається подружитися як з мешканцями екопарку, так і з відвідувачами.



Мама й інші дорослі особини оберігають малюка / Фото Суспільне Полтава

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Тваринка стане дорослою через 2 роки. Тоді вона буде важити близько 80 кілограмів.

Імені маленька лама ще не має, його запропонують обрати відвідувачам екопарку.

Дивіться відео про маленьку ламу та її стадо: