Любить гратися і їсти: в екопарку під Полтавою народилася лама

Джерело:Суспільне Полтава
Ці тварини дуже дружні: в екопарку лами товаришують з вівцями й козами. 2 тижні тому в парку сталося поповнення – народилося ламеня.
За 2 тижні малюк лами став удвічі більшим. Окрім мами, вихованням дитинчати займаються й інші дорослі лами. Новонароджене ламеня – дівчинка.
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Новонароджена лама разом з дорослими тваринами / Фото Суспільне Полтава
Тварина одразу почала демонструвати свою жвавість і веселий характер. Вона бігає по усіх закутках екопарку, а також товаришує з вівцями й козами.
Зараз маленька лама важить близько 20 кілограмів і має зріст майже метр. Коли народилася, була вдвічі меншою. Ламеня має кумедну мордочку чорного кольору.
Ламеня має дуже допитливий характер / Фото Суспільне Полтава
Новонароджена тварина їсть протягом усього дня. Зараз основу її раціону становить материнське молоко. Але лама вже потихеньку пробує сіно й іншу їжу, яку дають дорослим тваринам.
Більшу частину дня ламеня проводить поруч із мамою. Але часом поводиться як дитина – тікає від мами й гуляє з іншими тваринами. Воно дуже цікаве і намагається подружитися як з мешканцями екопарку, так і з відвідувачами.
Мама й інші дорослі особини оберігають малюка / Фото Суспільне Полтава
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Тваринка стане дорослою через 2 роки. Тоді вона буде важити близько 80 кілограмів.
Імені маленька лама ще не має, його запропонують обрати відвідувачам екопарку.
Дивіться відео про маленьку ламу та її стадо: